- 08:44 ЗСУ продовжують наступ на Бахмут, закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямах, — Генштаб
- 08:19 Ворог уночі вдарив ракетами по Львову: є жертви, зруйновано десятки квартир, під завалами люди
- 07:38 Україна U21 пропустила п'ять голів від Іспанії та не вийшла до фіналу Євро-2023: відеоогляд матчу
- 05.07 22:55 Розкіш бронепоїзда путіна: ЗМІ вперше показали, що знаходиться всередині
- 05.07 22:30 Варення з шовковиці: ідеальне для літнього чаювання
- 05.07 22:02 Бред Пітт вразив шанувальників фотографіями з Франції
- 05.07 21:31 Чорна смородина в раціоні тих, хто худне, полегшить виконання фізичних вправ, — дослідження
- 05.07 21:13 Де дивитись онлайн півфінал Євро-2023 Іспанія U21 — Україна U21: розклад трансляцій та ставки букмекерів
- 05.07 21:03 «Довга спідниця може візуально вас зменшити на кілька розмірів», — модельєр Наталія Синицька
- 05.07 21:01 «Динамо» на зборі в Австрії обіграло колишній клуб Луческу: відеоогляд матчу
- 05.07 20:40 Хаос в російській армії: на першій після заколоту пригожина нараді у шойгу не було ключових генералів
- 05.07 20:30 Зірка серіалів «Династія» і «Район Мелроуз» налякала прихильників своєю поведінкою: що трапилося
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1970
Скульптор: Juan Huerta
Висота: 29 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
В одному африканському лісі жила зграя орангутанів. Ці розумні тварини любили наслідувати людей у всьому. Особливо їм подобалося пити вино. Одного разу, спробувавши його завдяки безшабашним туристам, вони забути смак напою вже не могли. Мисливці вирішили використати цю їхню слабкість і вигадали підступний план захоплення кількох орангутанів для відправлення їх до одного з європейських зоопарків.
На великій галявині залишили кілька глечиків з вином та чарки різних розмірів. Крім того, сплели багато солом'яних сандалів, зв'язали їх між собою міцним мотузком і поклали на узбіччя.
Орангутани були дуже кмітливими. Побачивши ці предмети, вони відразу розпізнали пастку мисливців і стали гучними звуками та відвертими жестами показувати, наскільки примітивними їм здаються хитрощі мисливців. Вони так довго глузували з своїх супротивників, що незабаром у них пересохло в горлі. І тоді один із них, роздратований запахом вина, не витримав і запропонував таки спробувати дармове частування.
Його пропозиція збіглася з бажанням решти, тому орангутани спустилися з дерев і почали пити вино. Спершу вони пили з маленьких чарок. Після цього посварилися і розійшлися. Але невдовзі не витримали — адже вино було таким смачним! — І повернулися. Взявши більше чарки, орангутани продовжили пити, потім, лаючись, знову розійшлися. Так повторилося кілька разів. Зрештою, не встояли перед спокусою і схопили найбільші чарки. У результаті вони сильно сп'яніли. Їхні очі помітно помутнішали, а хода стала нетвердою. Тварини впали у п'яне буйство, почали ганятися одна за одною, веселитися та кричати. Взувши солом'яні сандалії, орангутани почали крокувати, наслідуючи людську ходу.
У цей момент мисливці, які сиділи в засідці, вискочили з укриття. П'яні тварини хотіли втекти, але не змогли цього зробити, тому що сандалі були міцно пов'язані між собою.
Коли під час відвідування зоопарку ви помітите сумного орангутана, який без руху втупився в одну точку, не виключено, що це один із тих людиноподібних, хто, насміхаючись над своїми противниками, так цим захопився, що сам опинився у розставленій ними пастці.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Прийшов липень — негайно в аптеку! Три чудо-таблетки збільшать урожай томатів та огірків у 5 разів (відео)
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 747 мм