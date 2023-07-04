6 липня 2023

В одному африканському лісі жила зграя орангутанів. Ці розумні тварини любили наслідувати людей у всьому. Особливо їм подобалося пити вино. Одного разу, спробувавши його завдяки безшабашним туристам, вони забути смак напою вже не могли. Мисливці вирішили використати цю їхню слабкість і вигадали підступний план захоплення кількох орангутанів для відправлення їх до одного з європейських зоопарків.

На великій галявині залишили кілька глечиків з вином та чарки різних розмірів. Крім того, сплели багато солом'яних сандалів, зв'язали їх між собою міцним мотузком і поклали на узбіччя.

Орангутани були дуже кмітливими. Побачивши ці предмети, вони відразу розпізнали пастку мисливців і стали гучними звуками та відвертими жестами показувати, наскільки примітивними їм здаються хитрощі мисливців. Вони так довго глузували з своїх супротивників, що незабаром у них пересохло в горлі. І тоді один із них, роздратований запахом вина, не витримав і запропонував таки спробувати дармове частування.

Його пропозиція збіглася з бажанням решти, тому орангутани спустилися з дерев і почали пити вино. Спершу вони пили з маленьких чарок. Після цього посварилися і розійшлися. Але невдовзі не витримали — адже вино було таким смачним! — І повернулися. Взявши більше чарки, орангутани продовжили пити, потім, лаючись, знову розійшлися. Так повторилося кілька разів. Зрештою, не встояли перед спокусою і схопили найбільші чарки. У результаті вони сильно сп'яніли. Їхні очі помітно помутнішали, а хода стала нетвердою. Тварини впали у п'яне буйство, почали ганятися одна за одною, веселитися та кричати. Взувши солом'яні сандалії, орангутани почали крокувати, наслідуючи людську ходу.

У цей момент мисливці, які сиділи в засідці, вискочили з укриття. П'яні тварини хотіли втекти, але не змогли цього зробити, тому що сандалі були міцно пов'язані між собою.

Коли під час відвідування зоопарку ви помітите сумного орангутана, який без руху втупився в одну точку, не виключено, що це один із тих людиноподібних, хто, насміхаючись над своїми противниками, так цим захопився, що сам опинився у розставленій ними пастці.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.