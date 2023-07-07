Рікі Мартін розлучається з чоловіком після шести років шлюбу

Популярний співак Рікі Мартін, який рік тому пережив непростий період через звинувачення в інцесті та сексуальному насильстві, і художник Джван Йосеф оголосили про розлучення. Подружжя прожило у шлюбі шість років. Спільну заяву опублікували на сайті американського журналу People.

«Ми вирішили розірвати наш шлюб із любов'ю, повагою та гідністю в ім'я наших дітей та на подяку до того, що ми пережили як пара, за всі ці чудові роки. Наше найбільше бажання зараз — зберегти здорову сімейну динаміку та стосунки, що ґрунтуються на мирі та дружбі, щоб продовжити спільне виховання наших дітей, зберігаючи повагу та любов, які ми відчуваємо один до одного», — говориться у заяві.

Йдеться про чотирьох дітей. Близнюки Маттео та Валентино з'явилися на світ у серпні 2008 року. Мартін тоді ще не був знайомий з Йосефом. Братів народила сурогатна мати.

Напередодні Різдва 2018 року Рікі та Джван стали батьками дівчинки Люсії Мартін-Йосеф. У жовтні 2019 року у них народилася четверта дитина, Ренн Мартін-Йосеф.

Рікі та Джван познайомилися у Instagram у 2015 році. Перше очне побачення відбулося в Лондоні. Потім вони зустрічалися пів року. Одружилися співак та художник у 2017 році.

Тим часом триває скандальне розлучення Кевіна Костнера та Крістін Баумгартнер. Актор звинуватив дружину в тому, що вона окупувала його маєток вартістю 145 млн доларів.

109

Читайте нас у Facebook та Instagram