Крохмаль та зола для смородини: навіщо і як застосовувати

Досвідчені городники радять підживлювати смородину чотири рази на рік.

Як стверджують автори «Дача. Сад та город», відмінним добривом для порічки є крохмаль та попіл, які активують приріст гілок, а такою сприяють тому, щоб ягоди виростали великими та солодкими.



Крохмаль рекомендують застосовувати перед цвітінням і під час наливу ягод. Підживлення готують так: 200−300 г крохмалю розводять у 3 л води та кип'ятять на повільному вогні, а потім «кисіль» розбавляють у 10 л води.

Перед внесенням добрива кусти рясно проливають водою. На куст вносять по 1−2 відра pозчину.

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Попіл рекомендують вносити під час дозрівання ягід та після збору врожаю. Добриво готують так: на відро води додають трилітрову банку золи, перемішують та накривають кришкою, настоюють два дні. Далі 1 л розчину змішують з 10 л теплої води та виливають на кущ по 1−2 відра.



Попелове підживлення радять використовувати й для удобрювання інших ягідних кущів після збору врожаю.

До речі, на смакові якості смородини може вплинути й підживлення картопляним лушпинням — як сухим, так і розчином, приготованим з його використанням.

Фото Pixabay

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