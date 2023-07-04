8 липня 2023

Британський вчений Ендрю Стіл у недавньому інтерв’ю одному із популярних західних видань вчергове звернув увагу на шляхи збереження природної молодості людського організму. Зокрема, відомий дослідник назвав кілька простих звичок, здатних уповільнити процес старіння.

Як пояснив Ендрю Стіл, який є системним біологом і профільним експертом у сфері довголіття, першою з таких звичок є регулярне підтримання фізичної активності, наприклад, за допомогою щоденної десятихвилинної (хоча б!) пішої прогулянки на свіжому повітрі. При цьому він підкреслив, що виснаження себе постійними тренуваннями є не дуже позитивним фактором в даному контексті. Крім того, вдаючись до будь-якої дієти для досягнення схуднення, важливо своєчасно проконсультуватися з лікарями на предмет ефективності останньої, щоб виключити шкоду від такого утримання для організму.

І ще. По можливості, необхідно відмовитися від прийому харчових добавок, а в питаннях формування раціону — скоротити вживання м’яса і страв із нього. На думку вченого, щоденне меню краще наситити рослинною їжею — овочами і фруктами.

Щоб якомога довше зберегти молодість, необхідно приділяти увагу фіксації показників свого здоров’я, особливо артеріального тиску і частоти пульсу. Також дуже важливо стежити за здоровим станом порожнини рота — регулярно чистити зуби і доглядати за яснами.

Резюмуючи, Ендрю Стіл додав, що неодмінною умовою уповільнення процесу старіння є дотримання режиму здорового сну.

Здавалося б, такі прості і давно вже всім нам знайомі істини. Але ж як часто, знаючи про них, ми намагаємося уникнути подібних рекомендацій, посилаючись на зайнятість або цілу низку інших вагомих, як нам здається, причин. То чи не час хоча б замислитися над цим?

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, хорошого дня. Як завжди, щиро ваш.