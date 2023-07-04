9 липня 2023

У давнину в царстві Чжен жила людина, яка не блискуча особливим розумом. Якось у нього порвався черевик, і довелося йому вирушити на ринок за новою парою. Правда, він так боявся, що може купити взуття невідповідного розміру, що перед виходом вирішив зняти мірку зі своєї ступні за допомогою мотузочки. Чоловік із царства Чжен відклав готову мірку вбік, та так і забув про неї, виходячи з дому. Йому довелося подолати довгий шлях, перш ніж потрапити на ринок.

Ринок жив своїм життям: всюди снували люди, довкола було дуже жваво. Продавців взуття виявилося чимало. Людина з царства Чжен довго не могла зробити вибір, але ось в одній лавці він побачив пару взуття, яке йому сподобалося. Взявши черевик, він заліз у кишеню, щоб дістати заповітну мотузку, і виявив, що її там немає. Тоді він вирішив вирушити додому. Торговець дуже здивувався: покупець попросив пару взуття, але пішов, навіть не примірявши його!

Чоловік із царства Чжен поспіхом повернувся додому, взяв мотузку і знову поспішив на ринок. Коли він дістався туди, сонце вже сідало.

- Хазяїне! Хазяїн! — Закричав чоловік з царства Чжен, побачивши, як торговець з лави, де він надивився взуття, збирається йти. — Я приніс мотузку, якою вимірював довжину своєї стопи. Дайте мені чорні черевики, які я дивився.

Торговець не знав, як на це реагувати:

- Хіба ти не бачиш, що я продав усе взуття?

Почувши ці слова, чоловік із царства Чжен раптом зрозумів, що, провозившись з мотузкою цілий день, він не тільки не купив нове взуття, але ще більше стер свої старі черевики. Його прикрості не було межі.

Продавець взуття здивовано запитав:

- Чому ж ти не приміряв взуття просто на ноги? Навіщо вимірювати стопу цією мотузкою?

- Ти просто нічого не розумієш, — поважно відповів йому чоловік із царства Чжен. — Як дуже досвідчений майстер, я волію довіряти ретельно знятій мірці, а не власній стопі.

- Ну, тоді тобі видніше, — з усмішкою сказав продавець взуття. — Хоча досвід у кожного з нас проявляється по-різному.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.