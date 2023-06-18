Кабмін хоче спростити процедуру перереєстрації автомобілів: що пропонують

В Україні, де з деякими винятками дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками, вирішили скасувати обов’язковий експертний огляд при перереєстрації авто в Україні — це нововведення торкнеться лише внутрішнього ринку. Виняток — вперше ввезені з-за кордону автівки, які все ж таки доведеться перевіряти.

За словами заступника голови МВС Богдана Драп’ятого, про відповідні нововведення йдеться у постанові Кабміну «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів», пише mmr.net.ua.

Власник та покупець можуть просто взяти талончик в електронній черзі на реєстраційні дії та протягом 30 хвилин переоформити машину. Раніше перед перереєстрацією був потрібний обов’язковий експертний огляд, який займав стільки ж часу, а то й більше.

Читайте також: Відчуження авто без згоди іншого з подружжя: адвокатка пояснила, що робити в цьому випадку

Зазначається, що перевірка у експертів залишиться добровільною — якщо покупець упевнений у транспортному засобі, він може обійтися без цієї процедури.

Втім, у МВС попередили про ризики, які тягне за собою відмова. Адже періодично в Україні виявляють транспортні засоби з перебитим або знищеним VIN-номером.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував новації в сервісах купівлі та продажу автомобілів: у червні поточного року зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, у серпні номери можна буде купити онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться у цифровий варіант

Фото Pixabay

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram