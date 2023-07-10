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Спорт

Вигнаний із «Шахтаря» Йовічевіч став суперником команди Криштіану Роналду

11:58 10 липня 2023
Ігор Йовічевіч

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч, який, незважаючи на здобуття чемпіонства, був звільнений із посади головного тренера донецького «Шахтаря», довго не залишався без роботи.

49-річний балканець став головним тренером «Аль-Раєда», який за підсумками сезону, що завершився, посів 10-е місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Подробиці угоди між клубом із міста Бурайда та екснаставником «гірників», який змінив на посаді румуна Маріуса Шумудіке, не розголошуються.

Додамо, що команді Йовічевіча доведеться протистояти суперникам, у складі яких виступають такі зірки, як Криштіану Роналду («Аль-Наср»), Карім Бензема, Н'Голо Канте (обидва — «Аль-Іттіхад»), Каліду Кулібалі («Аль- Хіляль») та інші. Водночас у розпорядженні хорватського спеціаліста склад, найдорожчим футболістом у якому є (за оцінкою порталу Transfermarkt) марокканський форвард Карім Аль-Беркауї, вартість якого оцінюється лише в 1 мільйон євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» очолив найкращий тренер УПЛ минулого сезону Патрік ван Леувен.

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