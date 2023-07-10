Вигнаний із «Шахтаря» Йовічевіч став суперником команди Криштіану Роналду
Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч, який, незважаючи на здобуття чемпіонства, був звільнений із посади головного тренера донецького «Шахтаря», довго не залишався без роботи.
49-річний балканець став головним тренером «Аль-Раєда», який за підсумками сезону, що завершився, посів 10-е місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Подробиці угоди між клубом із міста Бурайда та екснаставником «гірників», який змінив на посаді румуна Маріуса Шумудіке, не розголошуються.
Додамо, що команді Йовічевіча доведеться протистояти суперникам, у складі яких виступають такі зірки, як Криштіану Роналду («Аль-Наср»), Карім Бензема, Н'Голо Канте (обидва — «Аль-Іттіхад»), Каліду Кулібалі («Аль- Хіляль») та інші. Водночас у розпорядженні хорватського спеціаліста склад, найдорожчим футболістом у якому є (за оцінкою порталу Transfermarkt) марокканський форвард Карім Аль-Беркауї, вартість якого оцінюється лише в 1 мільйон євро.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» очолив найкращий тренер УПЛ минулого сезону Патрік ван Леувен.87