Не люблять спеку: як садити, вирощувати та доглядати хризантеми

Навіть якщо у вас немає величезного саду, є одна осіння рослина, яка вам просто необхідна: хризантеми, про особливості догляду за якими писали «ФАКТИ». Ці прекрасні квіти є візитною карткою осені, і їх легко вирощувати. У цю пору року їх можна побачити всюди: в розплідниках, садових центрах і навіть у продуктових магазинах. Вони добре виглядають як у горщиках, так і на клумбах, і бувають різних форм з великими, пишними квітами, пише countryliving.com.

Садити квіти варто у вересні. Тож саме час зайнятись посадковим матеріалом, переглянути пропозиції на ринках чи сайтах. Викопайте яму, вдвічі ширшу за горщик, і помістіть рослину в яму так, щоб крона була на рівні землі — і не глибше! Засипте ґрунт, полийте і замульчуйте, щоб утримати вологу і знищити бур'яни.

При посадці додайте компост, а вже наступного сезону підживіть їх добривом загального призначення з повільним вивільненням. Регулярно поливайте, особливо при першій посадці, інакше в спекотні дні вони зів'януть. Щоб заохотити кущистість рослини з більшою кількістю квітів, відщипуйте кінчики кожної «гілки» в будь-який час з кінця весни до початку липня. Робіть це кілька разів за сезон, але не пізніше середини липня, інакше ви обірвете квіткові бруньки. Якщо вам не хочеться докладати всіх цих зусиль, дозвольте їм вирости у більш вільній формі.

Якщо ваші рослини в'януть або їм занадто тісно з іншими багаторічними рослинами, використовуйте ручний совок або лопату, щоб відокремити частину рослини з корінням і пересадити її в інше місце.

Раніше «ФАКТИ» писали про особливості догляду за хризантемою «мультифлорою».

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