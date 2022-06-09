«У спеку поливайте хризантему 2−3 рази на тиждень»: поради квітникарки Ніни Щербій

Хризантему називають королевою осені, але якщо ви хочете милуватися цією квіткою у себе на клумбі із серпня до самих морозів, посадіть її зараз. У перекладі з латинської назва «хризантема» означає «золота квітка», оскільки жовті пелюстки асоціювалися із золотом. Родом хризантема з Китаю, потім була завезена до Японії, де стала національною квіткою. В Європі хризантеми почали вирощувати у 17 столітті. Дуже люблять цю квітку поціновувачі прекрасного й в Україні. Звичайно, щоб досягти потрібного результату у вирощуванні хризантеми, потрібно прислухатися до порад експертів, які знають різні тонкощі. Про особливості вирощування хризантеми «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Київщини Ніна Щербій.

«Яких тільки відтінків бувають хризантеми: жовта, біла, рожева, кремова… Навіть синя зустрічається!»

— Хризантема — квітка дуже гарна, — каже Ніна Щербій. — Яких тільки відтінків вона буває: жовта, біла, рожева, кремова… Навіть синя зустрічається, точніше, цей відтінок ближчий до темно-фіолетового! Минулого року я посадила її вперше. Вона неймовірно гарна.

— Як же виростити хризантему?

— Розкажу, як посадити її з черешка (відростка з коренем). Помістивши його в землю, поливайте під корінь, як і троянди.

— Як часто це потрібно робити?

— Не дуже часто. Взагалі все залежить від погоди. Якщо на вулиці хмарно та не спекотно, хризантема поливається раз на тиждень. А якщо стоїть спека, двічі-тричі на тиждень.

— Що любить хризантема, а що їй «не до вподоби»?

— Ці квіти віддають перевагу пухкому, розсипчастому ґрунту — більш торф'яному. У піщаному та глинистому ґрунті рослина буде засихати — там мало вологи.

Ніна Щербій каже, що хризантема у вирощуванні невибаглива

«З іншими рослинами цілком уживлива»

— Чим варто удобрювати хризантему?

— Здебільшого ми використовуємо перегній. Також хризантему удобрюють кальцієвою селітрою. Виходити з такого розрахунку: на 10 літрів води потрібно взяти її 5 грамів. Розведіть та поливайте під корінь. Листочки в результаті будуть насичено зеленого кольору, квіти — пишними.

— Як часто потрібно удобрювати хризантему?

— Раз чи двічі на місяць.

— Сусідство з якими рослинами для хризантеми може бути небажаним?

— Знаєте, вона цілком уживлива. У мене хризантеми, наприклад, посаджені між тюльпанами. Сумісні вони і з нарцисами, і з трояндами. Хризантему садять між рядами квітів, і вона чудово росте. Жодних проблем!

Хризантема – королева осені, але посадити ці квіти можна вже зараз

— Різні сорти хризантем не конкурують між собою на клумбі?

— Ні. Їх можна висаджувати на відстані 20 сантиметрів одна від одної. Взагалі, я хочу відзначити, що хризантема у вирощуванні невибаглива. Єдине, що їй загрожує, — це попелиця. Коли вона раптом нападає на рослину, слід вирішувати цю проблему. Якщо таке трапиться, необхідно купити спеціальні препарати від попелиці та обробляти. До речі, з подібною проблемою стикаються й ті, хто вирощує троянди.

— Влітку та восени квітучі хризантеми продають у горщиках. Цвітуть вони досить довго і виглядають неймовірно гарно. А що робити з рослиною, коли вона відцвітає?

— Корінь відцвілої хризантеми зберігають у горщику із землею — наприклад, у підвалі, де не холодно. Весною з'являться пагони. Їх треба живити і садити по одному в землю, щоб вони укоренилися. Краса квітів завжди надихає, тому садіть їх та милуйтеся ними.

Раніше садівниця Раїса Поймало дала поради, як доглядати бородаті іриси після цвітіння.



Фото з альбому Ніни Щербій

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