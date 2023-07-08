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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Debon
Висота: 22 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Не знаю, чи відома вам, друзі мої, ця класична повчальна історія. Але переповів вам її ще раз. Бо тому вона й повчальна, що її варто не забувати. Так от. Один ієрусалимський суддя наказав своєму слузі піти на ринок і купити свіжої риби. Той виконав доручення, проте риба виявилася протухлою. Суддя страшенно розлютився і запропонував слузі вибрати одне із трьох покарань: з’їсти рибу самому, отримати сто ударів різками або заплатити штраф — 20 срібних монет.
- Краще я вже з’їм ту рибу, — вирішив слуга й відкусив шматочок. Однак риба виявилася такою бридкою, що за мить бідоласі стало зле.
- Ой, ні, — прошепотів він. — Здається, ліпше таки бути битим…
Суддя почав бити його різками. Один раз, другий… На тридцятому ударі слуга відчув, що от-от помре від болю.
- Зупиніться! — заволав він. — Я заплачу вам ті кляті 20 монет!
Люди кажуть, що скупий платить двічі. Виходить, дурний готовий платити й більше…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, хорошого дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пн-Зх
Тиск: 746 мм