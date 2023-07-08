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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 39 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось учень звернувся до вчителя за порадою:
- Учителю, як ви гадаєте, чому мені завжди на все бракує часу? Я просто розриваюся на частини, щоб устигнути зробити свої справи, але зрештою в мене залишається сила-силенна невиконаного. Ніяк не встигаю зробити все, що запланував!
- Скажи-но, хлопче, а у вбиральню ти встигаєш сходити? — посміхнувся учитель.
- У вбиральню?! — здивувався учень. — Звісно, встигаю. Але до чого тут це?
- А що станеться, коли ти раптом не встигнеш сходити туди?
- Як це — не встигну? — геть спантеличено перепитав хлопчина.
- Отож-бо! — вигукнув учитель. — Затям собі назавжди: коли дійсно чогось бажаєш, то і час знаходиться, і справа до розуму доводиться…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, хорошого дня. Як завжди, щиро ваш.
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