12 липня 2023

Якось учень звернувся до вчителя за порадою:

- Учителю, як ви гадаєте, чому мені завжди на все бракує часу? Я просто розриваюся на частини, щоб устигнути зробити свої справи, але зрештою в мене залишається сила-силенна невиконаного. Ніяк не встигаю зробити все, що запланував!

- Скажи-но, хлопче, а у вбиральню ти встигаєш сходити? — посміхнувся учитель.

- У вбиральню?! — здивувався учень. — Звісно, встигаю. Але до чого тут це?

- А що станеться, коли ти раптом не встигнеш сходити туди?

- Як це — не встигну? — геть спантеличено перепитав хлопчина.

- Отож-бо! — вигукнув учитель. — Затям собі назавжди: коли дійсно чогось бажаєш, то і час знаходиться, і справа до розуму доводиться…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, хорошого дня. Як завжди, щиро ваш.