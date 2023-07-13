Делікатесний салат із черешнею: гурмани будуть у захваті

Багато хто вважає, що ягоди можна використовувати тільки в десертах, але це помилка. Наприклад, черешня і полуниця додадуть салатам пікантного смаку. Такі закуски є в меню багатьох ресторанів. Але чому б не приготувати незвичайну страву вдома?

Рецептом салату з черешнею та сиром із пліснявою з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка Анна Конда, яка раніше пропонувала приготувати салат із фетою, томатами та полуницею.

- Цей вишуканий салат приготувати легко і просто, — каже Анна Конда. — Ось рецепт.

Салат із черешнею та сиром із пліснявою На 2 порції Черешня -200 г

Сир із пліснявою — 100 г

Листя салату — 60 г

Кедрові горішки — 20 г Для заправки: 1 столова ложка меду,

сік лимона

3−4 столових ложки оливкової олії.

Промиваємо і подрібнюємо листя салату, викладаємо його на тарілку. Очищаємо ягоди від кісточок і ділимо на половинки. Додаємо їх до салату разом із нарізаним кубиками сиром із пліснявою. Посипаємо горішками та поливаємо заправкою.

Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з карамелізованою грушею.

Фото з альбому Анни Конди

14

Читайте нас у Facebook та Instagram