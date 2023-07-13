Делікатесний салат із черешнею: гурмани будуть у захваті
Багато хто вважає, що ягоди можна використовувати тільки в десертах, але це помилка. Наприклад, черешня і полуниця додадуть салатам пікантного смаку. Такі закуски є в меню багатьох ресторанів. Але чому б не приготувати незвичайну страву вдома?
Рецептом салату з черешнею та сиром із пліснявою з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка Анна Конда, яка раніше пропонувала приготувати салат із фетою, томатами та полуницею.
- Цей вишуканий салат приготувати легко і просто, — каже Анна Конда. — Ось рецепт.
Салат із черешнею та сиром із пліснявою
На 2 порції
- Черешня -200 г
- Сир із пліснявою — 100 г
- Листя салату — 60 г
- Кедрові горішки — 20 г
Для заправки:
- 1 столова ложка меду,
- сік лимона
- 3−4 столових ложки оливкової олії.
Промиваємо і подрібнюємо листя салату, викладаємо його на тарілку. Очищаємо ягоди від кісточок і ділимо на половинки. Додаємо їх до салату разом із нарізаним кубиками сиром із пліснявою. Посипаємо горішками та поливаємо заправкою.
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з карамелізованою грушею.
Фото з альбому Анни Конди14