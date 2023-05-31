І таке буває: статки будь-якого з топ-30 мільярдерів перевищують грошові запаси казначейства США

У США може настати дефолт. Про це попередила Джанет Єллен, міністр фінансів країни. Причина — адміністрація президента Джо Байдена досягла стелі держборгу, яка передбачена законом про бюджет. Станом на 28 травня у Федеральному казначействі залишалося всього 38,8 мільярда доларів. За словами Єллен, критичною є сума в 30 млрд.

Подібні ситуації виникають у США досить часто. Вирішуються вони доволі просто — Білий дім звертається до Конгресу з пропозицією підвищити стелю і дати можливість адміністрації виконувати свої фінансові зобов'язання в повному обсязі. Палата представників і Сенат проводять голосування і змінюють стелю держборгу.

Однак далеко не завжди все проходить так гладко. Результат голосування залежить від того, яка партія має більшість голосів у Конгресі. Наразі демократи перебувають у Палаті представників у меншості. Це дає можливість республіканцям торгуватися. Ніхто не хоче доводити справу до дефолту, як це було, наприклад, за президента Дональда Трампа, але натиснути на Білий дім можна. І потрібно, впевнені республіканці.

Увечері 28 травня Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли угоди щодо цієї проблеми. Було підготовлено законопроєкт на 99 сторінках. Піти на поступки довелося обом сторонам. Зате, як запевняє Білий дім, тепер американці можуть жити спокійно до кінця 2024 року.

Республіканці налаштовані не настільки оптимістично. Багато хто з них упевнений, що питання про стелю держборгу знову опиниться на порядку денному вже восени, коли обговорюватимуть проєкт федерального бюджету на 2024 рік.

Песимізм республіканців може вплинути на підсумки голосування вже зараз. Угоду щодо стелі держборгу ще потрібно затвердити. І зробити це необхідно до 5 червня, каже міністр фінансів США.

Маккарті довелося погодитися на те, що адміністрація Байдена збереже витрати на 2024 рік на попередньому рівні, одночасно збільшивши їх на оборону. Але він домігся посилення вимог щодо цілої низки пільг. Також буде знижено або призупинено фінансування найму нових агентів податкової служби, розробки вакцини нового покоління проти ковіду, екологічних досліджень.

Чи вдасться обом палатам Конгресу США схвалити угоду чи ні, стане зрозуміло вже цього тижня. А поки що американські ЗМІ зазначають, що давно вже Федеральне казначейство не опинялося в ситуації, коли його грошові запаси значно поступаються персональному багатству приватних осіб.

Згідно з рейтингом найбагатших людей у світі агентства Bloomberg, станом на 28 травня 31 людина володіла капіталом понад 38,8 млрд доларів. Такого в історії ще не було. Причому деякі з цих бізнесменів багатші за Федеральне казначейство в кілька разів. Наприклад, статки француза Бернара Арно оцінюють у 193 млрд доларів. Ілон Маск «коштує» 185 млрд доларів, а Джефф Безос — 144 млрд доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Forbes оновив список найбагатших людей світу.

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