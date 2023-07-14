Справа торговця дітьми: заплативши заставу в мільйон, він пробув на волі дві доби

Триває епопея з арештом відомого на Закарпатті керівника благодійного фонду та педагога Дениса В., якого затримали 24 червня під час переходу українсько-словацького кордону з чужим 11-місячним малюком на руках. Чоловіка звинуватили у спробі продажу дитини за кордон. У низці ЗМІ з'явилася інформація, що Денис В. міг бути причетний до співпраці з чорними трансплантологами. Також писали, що 11-місячна дитина, яку йому не вдалося цього разу вивезти за кордон, могла бути вже третьою або четвертою. Однак у поліції до такої інформації ставляться з обережністю, заявляючи, що у них поки що немає доказів, що дитину везли продавати на органи.

Дениса В. було заарештовано, проте ненадовго. Незабаром він вніс заставу у розмірі мільйона гривень, яку було встановлено судом. У підозрюваного забрали паспорти та зобов'язали до вироку суду регулярно відзначатись у поліції. Але, внісши таку значну заставу, Денис В. пробув на волі лише дві доби, після чого знову опинився за ґратами. Апеляцію на звільнення підозрюваного подала місцева прокуратура. Щоправда, Денис В. знову матиме можливість вийти на волю, внісши заставу, сума якої збільшилася.

— Суд апеляційної інстанції, заслухавши позиції сторін, ухвалив рішення підвищити розмір застави до 2 мільйонів 684 тисячі гривень, — повідомила «ФАКТАМ» керівниця пресслужби Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Дениса В. знову взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, раніше адвокат підозрюваного, який просив не називати свого прізвища, заявляв журналістам, що якщо підтвердиться факт, що його підзахисний справді продавав малюків на органи до країн ЄС і що це відбувалося неодноразово, то він відмовиться від співпраці зі своїм підопічним.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни продають викрадених в Україні дітей педофілам та знімають їх у порно.

406

Читайте нас у Facebook та Instagram