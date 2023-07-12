15 липня 2023

Фердинан Шеваль, сільський листоноша, який жив у Франції наприкінці XIX століття, щодня ходив між селами і розносив пошту. Якось він спіткнувся об камінь на крутій гірській дорозі. Чоловік підняв його і виявив, що камінь напрочуд гарний. Шеваль вирішив забрати його із собою. Кажуть, що саме в той момент у нього з'явилася ідея: самотужки збудувати замок з такого каміння.

З того часу він щодня шукав незвичайні камені і приносив їх додому. Щоб зібрати більше каменів, Шеваль почав ходити на роботу з візком. Вдень він працював листоношою і носієм каменів, а ввечері перетворювався на архітектора. Він будував замок таким, яким вигадав його у своїх мріях. Багато хто навколо вважав, що будівництво замку — безглузда забаганка, а сам Шеваль — просто божевільний, який вирішив здійснити свідомо нереальну ідею. Але листоноша наполегливо продовжував будувати свою мрію.

Минуло понад тридцять років. Завдяки старанності та старанням однієї людини в глухому містечку з'явився справжній замок. Він був чудовий. Шеваль дуже пишався ним. І тепер уже не лише він сам. Місцеві пейзажі та планування замку викликали людей у захваті.

1905 року в пресі з'явилася перша публікація про незвичайний замок. Вона викликала бурхливу реакцію читачів. Багато людей приїжджали помилуватися замком. Всесвітньо відомий художник Пабло Пікассо, відвідавши унікальну споруду Шеваля, захоплено відгукувався про неї.

Згодом замок став однією з туристичних пам'яток. Його називають «ідеальним замком листоноші Шеваля». 1969 року замок був визнаний архітектурною пам'яткою історичної спадщини Франції. Мрії збуваються…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.