Човники з кабачків: універсальна страва на щодень і на святковий стіл

Виростити кабачки на дачі зможе навіть «чайник», а з цього овоча можна приготувати безліч страв. Наприклад, човники. Їх зазвичай готують, коли хочеться приємно здивувати гостей. Адже вони не тільки дуже смачні, але ще й на столі гарно виглядають.

Про це пишуть автори Телеграм-каналу про смачну їжу.

Що знадобиться?

2 кабачка

200 г курячого філе

120−150 г печериць

1 маленька цибулина

1 ст л рослинної олії

1 ст л сметани

сіль, перець, сушений часник

60 г твердого сиру.

Приготування

Молоді кабачки миємо, розрізаємо вздовж на дві частини і за допомогою чайної ложки виймаємо м’якоть. Подрібнюємо її ножем.

Кабачки відправляємо в духовку на 10−15 хвилин при 180°.

Для начинки на столовій ложці рослинної олії обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Додаємо нарізане куряче філе та обсмажуємо ще пару хвилин. Коли філе побіліє, додаємо нарізані печериці та м’якоть кабачка. Тушкуємо, доки не випариться зайва волога. Додаємо сіль, чорний перець і сметану. Перемішуємо і тримаємо на вогні, доки не випариться зайва волога.

Човники з кабачків посипаємо сіллю і начиняємо.

Посипаємо тертим сиром і запікаємо в духовці протягом 15−20 хвилин при температурі 180 градусів.

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