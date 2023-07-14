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Хіт сезону: ніжний та соковитий паштет з баклажанів

17:32 14 липня 2023
Паштет з баклажанів

З сезонних баклажанів можна приготувати масу страв. Наприклад, баклажановий гратен, а щецей овоч можна додати до салату з помідорів.

Автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт поживного та ситного паштету із запеченого баклажану з додаванням часнику, волоських горіхів та зелені. Ця страва готується швидко та просто, паштет виходить ніжним і соковитим.

Інгредієнти:

  • 1 великий баклажан;
  • 1 часник;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1 невеликий пучок петрушки;
  • 70 г волоських горіхів.

Приготування:

  • Баклажан вимити, проткнути у кількох місцях виделкою.
  • З часнику зрізати верхівку, трохи очистити від лушпиння і поставити на лист фольги. Полити оливковою олією, посолити на смак і загорнути у фольгу.
  • Овочі викласти на деко і відправити випікатися в духовку на 40 хвилин при температурі 200С.
  • Готовий баклажан остудити, розрізати навпіл, очистити від шкірки і нарізати.
  • У чашу блендера скласти м'якоть баклажана, порубану петрушку, волоські горіхи, запечений часник і сіль. Перемолоти до стану паштету.
  • Паштет можна подавати відразу після приготування, а можна зберігати в холодильнику у слоїку зі щільною кришкою протягом 5 днів.

Раніше кулінарка Ольга Черкевич розповідала, як приготувати баклажани під сирним соусом, а також ділилася рецептом консервації — баклажанів у томатному соусі чи аджиці.

Фото telegra. ph

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