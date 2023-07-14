Хіт сезону: ніжний та соковитий паштет з баклажанів
З сезонних баклажанів можна приготувати масу страв. Наприклад, баклажановий гратен, а щецей овоч можна додати до салату з помідорів.
Автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт поживного та ситного паштету із запеченого баклажану з додаванням часнику, волоських горіхів та зелені. Ця страва готується швидко та просто, паштет виходить ніжним і соковитим.
Інгредієнти:
- 1 великий баклажан;
- 1 часник;
- 1 чайна ложка солі;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 невеликий пучок петрушки;
- 70 г волоських горіхів.
Приготування:
- Баклажан вимити, проткнути у кількох місцях виделкою.
- З часнику зрізати верхівку, трохи очистити від лушпиння і поставити на лист фольги. Полити оливковою олією, посолити на смак і загорнути у фольгу.
- Овочі викласти на деко і відправити випікатися в духовку на 40 хвилин при температурі 200С.
- Готовий баклажан остудити, розрізати навпіл, очистити від шкірки і нарізати.
- У чашу блендера скласти м'якоть баклажана, порубану петрушку, волоські горіхи, запечений часник і сіль. Перемолоти до стану паштету.
- Паштет можна подавати відразу після приготування, а можна зберігати в холодильнику у слоїку зі щільною кришкою протягом 5 днів.
Раніше кулінарка Ольга Черкевич розповідала, як приготувати баклажани під сирним соусом, а також ділилася рецептом консервації — баклажанів у томатному соусі чи аджиці.
Фото telegra. ph72