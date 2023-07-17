Ікра з кабачків за «рецептом Верки Сердючки» (відео)
Ікра з кабачків — дуже популярна страва в українців. То ж у сезон її готує майже кожна господиня.
Така ікра — гарний пpoдукт xapчувaння. Вoнa лeгкo зacвoюєтьcя, міcтить бeзліч кopиcниx peчoвин, і взaгaлі дужe cмaчна. Оcнoвa кaбaчкoвoї ікpи — кaбaчки, мopквa, цибуля, cпeції та тpoxи pocлиннoї oлії.
Про те, як готувати таку смакоту, розповідають автори ТГ-каналу «Кулінарна книга». І для озвучення рецепту вони вжили один з монологів Вєрки Сердючки.
Інгредієнти:
1 кг кабачків.
0,5 кг моркви.
250 г цибулі.
2 зубці часнику.
250 мл води.
1 ст. л. солі.
2,5 ст. л. цукру.
0,5 ч. л. меленого чорного перцю.
1 ст. л. томатної пасти.
125 г рослинної олії.
2 ст. л. яблучного оцту.
Приготування:
Кабачки нарізати на невеликі шматочки, моркву натерти на крупній терці, цибулю і часник нарізати мілким кубиком. Все скласти в кастрюлю й відправити на плиту.
Влити воду й тушити під кришкою на середньому вогні протягом 1 години. Періодично перемішувати масу, щоб запобігти пригорянню.
Протушковані овочі перекрутити через мʼясорубку, використовуючи маленьку сіточку. Викладати овочі в мʼясорубку шумовкою, відціджуючи зайву рідину.
Перекручені овочі перелити знову у кастрюлю. Додати сіль, перець, цукор, томатну пасту, олію і оцет.
Ретельно перемішати і відправити на плиту.
Варити ще 20 хвилин, часто перемішуючи масу.
Розлити по стерилізованих баночках і закатати.
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