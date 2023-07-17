Орбакайте не побачить «Акапулько»: донька Примадонни терміново від’їжджає з Юрмали до Італії

Алла Пугачова зараз перебуває в Юрмалі. Примадонна має намір допомогти своїй подрузі Лаймі Вайкуле провести на високому рівні фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.

Втім, у складені раніше плани доведеться внести деякі зміни, пишуть латвійські ЗМІ.



Так, старша донька Примадонни Христина Орбакайте, яка повинна була виступити на другий день фестивалю, вирішила терміново залишити Латвію і поїхати до чоловіка Михайла Земцова в Італію.

Як виявилося, керівництво компанії, де працює Михайло, скоротило йому відпустку, і тепер він зможе відпочивати з дружиною всього два тижні, а не чотири, як планувалося раніше.

Тому подружжя вирішило, що Христина пропустить момент відкриття фестивалю Лайми Вайкуле, де та крім пісень «Вернисаж» та «Листя жовте», збирається виконати ще такі свої хіти, як «Акапулько», «Я вийшла на Пікаділлі», та інші. Можливо, Христина приїде на завершальний концерт.

Втім, навіть коротке спілкування Христини та Алла Борисівни було корисним для доньки: вона стала більш усміхненою і «здавалася років на 10 молодшою», відмічають журналісти. Христина з задоволенням каталася вздовж узбережжя велосипедом, насолоджувалася морем та товариством рідних.

Саму ж Аллу Пугачову часто бачать на пляжі, з дітьми, а також у затишних курортних кафешках та ресторанчиках.

Як відомо, сім'я мешкає на розкішній віллі «Марта», де все передбачено для релаксу та відпочинку.

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