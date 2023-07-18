«Нікчема» та «бездар»: бойовик гіркін розмріявся про те, щоб «сковирнути» путіна

Російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін), який раніше розповів про поразку російських загарбників під Вугледаром, назвав російського диктатора володимира путіна нікчемою, ще шість років правління якого росія не витримає. Він закликає повалити диктатора.

«Історія не має умовного способу. 23 роки на чолі країни знаходилася нікчема, яка зуміла „пустити пилюку в очі“ значній частині населення. Нині вона — останній острівець легітимності та стійкості держави. Сколупнути його незаконним шляхом — означає „успішно завершити“ справу тих, хто посадив Унікальну Перевагу на престол свого часу. Але ще 6 років при владі цього боягузливого бездари країна не витримає. І єдине, що він міг би зробити „під завісу“ корисного (щоб не покрити своє ім'я вічною ганьбою в Історії, як іудушка-Горбі) — це забезпечити передачу влади комусь по-справжньому дієздатному та відповідальному. Шкода, що йому це навіть на думку не спаде. А якщо й спаде — то „вміння обирати соратників“ ми вже бачили багато разів…» — написав терорист.

Як писали «ФАКТИ», 52-річний терорист Ігор Стрєлков називає себе тим, хто розпочав війну росії проти України у 2014-му. Він брав участь в анексії Криму, був частиною першої хвилі російських окупаційних військ на Донбасі.

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