19 липня 2023

У Корнельському університеті (США) було проведено незвичайний науковий експеримент. Вчені вирішили опустити піддослідну жабу в каструлю з окропом. Опустили. І що ви вважаєте? Вона примудрилася відразу вистрибнути звідти. Було схоже на те, що її ніби вдарило струмом.

Після цього було вирішено помістити жабу в каструлю з холодною водою. І там вона почала спокійно плавати. Вчені почали потихеньку підігрівати воду. Хоча жаба не могла не відчувати зміни температури, вона навіть не намагалася вистрибнути назовні.

Пізніше, коли температура води стала нестерпно високою, у жаби вже не було сил на те, щоб хоча б спробувати врятувати своє життя.

Чому ж жаба так по-різному реагувала на умови проведення цих дослідів? — міркували вчені. А ось чому. Вперше вона відразу відчула, що їй палко, і, зібравши всі сили, швидко вистрибнула з каструлі. Під час другого експерименту жаба відчувала лише комфортне тепло і тому втратила будь-яку пильність. Коли ж виникла загроза її життю, у нещасної жаби вже не лишилося сил рятуватися… Гарний урок для всіх нас.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.