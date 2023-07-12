Агрус в сиропі з вишневого листя: такого варення ви ще не куштували

Вишукане варення має багату палітру смаків. Зараз, коли ягідний сезон у апогеї, можна експериментувати на кухні досхочу, проте надійніше скористатися перевіреними рецептами професіоналів.

- Особливість цього рецепту у тому, що аґрус виходить цілий, не розварений, — говорить кулінарка Альона Рубльова. — Варення має тонкий вишневий аромат, сироп солодкий, а ягоди мають невеличку кислинку.

Аґрус у сиропі з вишневого листя 1 кг агрусу

300 г вишневого листя

700 г цукру

Промите листя заливаємо водою, щоб вода його покрила.

Проварюємо листя протягом 10 хвилин на маленькому вогні.

Готовий відвар охолоджуємо та настоюємо.

Коли відвар охолонув, гарно віджимаємо листя, яке потім викидаємо.

Беремо склянку відвару, виливаємо у цукор.

Варимо сироп на повільному вогні, помішуючи, до повного розчинення.

Сироп готовий, висипаємо аґрус, кип'ятимо 15 хв, знімаємо пінку.

Відставляємо до наступної доби.

Знову кип'ятимо протягом 15 хв, відставляємо знову на добу.

На третій день кип'ятимо ще протягом 15 хвилин на маленькому вогні.

Капаємо на холодне блюдце. Якщо крапля не розтікається, розливаємо по банках. Якщо капля розтікається, варимо ще 10 хвилин.

Нагадаємо рецепт варення з шовковиці.

Фото з альбому Альони Рубльової

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