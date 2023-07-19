«Я міг би написати книгу про ненависть до себе»: співак Роббі Вільямс розповів, з якою хворобою бореться все життя

Нещодавно фанати Роббі Вільямса висловили занепокоєння через його зовнішність, він здався їм занадто худим. Тепер співак, що раніше відмовився брати участь у концерті з нагоди коронації Чарльза III, оприлюднив інформацію про те, що має дисморфічний розлад тіла.

Музикант написав в інстаграмі, що страждає на дисморфічний розлад тіла. Це боротьба, яка супроводжує його все життя, говорить Вільямс. 49-річний музикант пояснює, що стоїть за цим і що для нього означає психічна хвороба: «Люди з дисморфією тіла по-іншому сприймають своє тіло й постійно думають про свій зовнішній вигляд. Вони не відчувають себе красивими».

Роббі Вільямс підхоплює думку своїх послідовників на цю тему: «Якби з'явився джин і сказав, що ви можете або мати здатність літати як суперсилу, або їсти все, що хочете, і підтримувати свою цільову вагу? Я б вибрав цільову вагу та їв би кожен день. Я міг би написати книгу про ненависть до себе, коли справа стосується мого тіла. Чиста ненависть до себе, відчуття себе потворним».

За його словами, боротьба з хворобою, з якою він жив усе життя, засмучує його. Він знає, що вона залишиться, що самоприйняття і любов до себе здаються йому неможливими.

Роббі Вільямс пояснює, чому він зараз робить свою хворобу публічною: «Я ділюся, щоб звільнити себе, я думаю. І якщо хтось впізнає себе в написаних мною словах, можливо, це допоможе нам обом. А поки що, будь ласка, посмійтеся з мого чорного гумору».

Свої слова він супроводжує посиланням на малюнок. На ньому зображено двох чоловіків, над якими написано: «Моя ідеальна цільова вага, щоб люди хвилювалися за мене». Один чоловік каже іншому: «Ти зайшов занадто далеко». Інший відповідає: «О, дякую». Цим Роббі Вільямс, ймовірно, хоче висловити те, що він відчуває через дисморфію тіла.

Додамо, що дисморфія тіла — це психічний розлад, при якому людина надмірно занепокоєна незначним дефектом або особливістю свого тіла. Хворі можуть скаржитися на декілька певних «дефектів», один «дефект», невизначену особливість або зовнішній вигляд, при цьому страждають важливі сторони життя хворого — здатність працювати, нормально функціювати в суспільстві, обслуговувати себе.

Нещодавно популярний голлівудський актор Дольф Лундгрен зізнався, що протягом останніх восьми років бореться з тяжкою хворобою.

103

Читайте нас у Facebook та Instagram