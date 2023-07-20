«Мріє придбати для воїнів HIMARS»: школярка з Хмельницького пише казки, щоб допомагати ЗСУ

Третьокласницю з Хмельницького Софію Подолянчук за сприяння Збройним Силам України нагородили грамотою від Валерія Залужного. Аби наблизити Перемогу України, дівчинка стала письменницею. Вона з мамою видала дві збірки казок, які реалізували всім охочим. В результаті дівчинка зібрала на потреби армії 12 400 гривень. Наразі учениця дописує вже третю книгу, щоби знову долучитись до підтримки військових.

— Донечка досить рано почала розмовляти — у рік та два місяці, а тоді почала вже й сама читати, придумувати власні оповідання. Зараз у середньому за місяць дитина читає близько 7000 сторінок. Ми постійно ходимо до місцевих бібліотек і вже беремо книги за програмою 5-го класу. Якщо це вірші, то українських письменників-класиків, дитячі їй не до смаку вже, — розповіла «ФАКТАМ» мама дівчинки Ольга Подолянчук. — Після повномасштабного вторгнення рф ми з дочкою виїхали до Італії, там вона написала листа, який передали Папі Римському. Дитина просила, щоб він помолився за Україну, щоб вивести усіх росіян з її території. Але влітку минулого року ми повернулися, бо сумували за країною та хотіли теж наближати нашу Перемогу.

"В Італії донечка написала листа Папі Римському", - розповіла мама дівчинки Ольга Подолянчук

За словами співрозмовниці, дочка довго визначалась з діяльністю, яка могла б принести користь ЗСУ.

— Я порадила їй обрати ту сферу, яка подобається та в якій найкраще все вдається. Проте доньці було принципово робити щось своє, не копіювати інших, тому вона відмовилась від малювання чи плетіння браслетів, — додає Ольга Подолянчук. — Якось Софійка підійшла до мене й повідомила: писатиме книги, їх продаватиме та таким чином допомагатиме армії. Так все почалось. Дещо в доньки вже було занотоване, бо вона завжди мала при собі зошит і записувала цікаві думки. Я допомагала все те набрати на комп’ютері. При цьому Софійка стояла поруч і контролювала. Й боронь Боже щось замінити у слові чи якусь букву не додати. В цьому плані дитина дуже скрупульозна. Ба більше, все написане Софійка по кілька разів переписувала, якщо десь бачила повтори чи щось їй не звучало.

Софію Подолянчук за сприяння Збройним Силам України нагородили грамотою від Валерія Залужного

Дебютна книга Софії — про «Мопсюню-мандрівницю, яка постійно бешкетувала».

— У книзі йдеться про те, що песик весь час бешкетував, з вікна вистрибував. Але, на щастя, то був перший поверх, — розповідає Ольга Подолянчук. — В результаті дитина назбирала 5 100 гривень від продажу 50 примірникі та купила кровоспинні джгути, також передала кошти волонтерам «Армії-SOS». Наступна книга Софійки вже мала назву «Безголосий друг». За дві цих збірки донька у сумі зібрала 12 400 гривень, все пішло для ЗСУ. Тепер Софійка пише третю книгу, вона мріє на зібрані кошти та за підтримки меценатів придбати воїнам ЗСУ ракетний комплекс HIMARS.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як 8-річний Сергій Мороз з Чернігова співом заробляє кошти для ЗСУ.

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