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Країна: Німеччина
Мануфактура: KPM
Рік створення: 1984
Розмір: 30×10 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Прогулюючись якось увечері з дружиною берегом Червоного моря, ребе помітив незвичайної форми посудину, що застрягла в прибережних каменях. Судячи з усього, посуд був старовинним. Його поверхня була вкрита дрібними черепашками, а в шийці стирчала потемніла від тривалого перебування у воді пробка.
Обережно відкривши її і потерши стінку судини, намагаючись розглянути напис невідомою мовою, ребе ледь не упустив дивну знахідку. Ще б пак! З судини раптом пішов дим, у якому чітко проявилися обриси казкового джину. Той, нависаючи над подружньою парою, що розгубилася від несподіванки, голосно промовив, звертаючись до ребе:
- Хазяїне, я готовий виконати будь-яке твоє бажання. Проси, чого душа бажає. Я стільки тисяч років просидів у цій тісній посудині, що зараз на подяку за звільнення з неї готовий зробити для тебе найнеймовірніше!
Ребе досить швидко прийшов до тями і спокійним голосом наказав:
- Лізь назад у посудину!
Як тільки джин виконав наказ, ребе швидко заткнув шийку пробкою і закинув посудину в море, подалі від берега.
- Навіщо ти це зробив? — здивувалася дружина. — Адже цей джин був готовий виконати будь-яке наше бажання.
- І ти йому повірила? — запитанням на запитання відповів ребе. — Подумай сама, якщо він справді такий всесильний, яким себе підносить, то чому він стільки часу покірно просидів у тісній посудині? І ще. Адже ти знаєш, що я абсолютно не довіряю тим, хто погано вихований. А цей джин при появі перед нами навіть не спромігся сказати «Доброго вечора»…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пд
Тиск: 743 мм