Квашені хрусткі огірочки: зберігайте рецепт на наступний рік, бо це дійсно смакота

Огірочки, засолені за цим рецептом, будуть хрусткі та в міру кислі. Можна використовувати для приготування салатів чи просто смакувати, ділиться кулінарка Маргарита Хоменко.

Пропорція на банку 3 л: 1,5 кг огірків (може бути більше/менше) Зелень: кріп, листя малини, смородини, хрону 70 г солі Спеції: кілька горошин духмяного перцю, лавровий лист 2−3 зубчики часнику 1 ст. ложка горілки Приготування Огірки миємо, відрізуємо «попки». На дно банки викладаємо більшу частину зелені, часник, спеції. Потім укладаємо щільно огірки. Всипаємо зверху сіль, вливаємо горілку, накладаємо зверху зелень. Заливаємо холодною водою, закриваємо кришкою. Кришки краще брати спеціальні для квашення. Можна маринувати також у відрах, головне, щоб зверху огірки були добре покриті зеленню. Вже через 4−5 днів можна відкривати та їсти.

А як приготувати неймовірні малосольні огірочки, «ФАКТАМ» розповідала кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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