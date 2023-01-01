6 січня 2023

Ні, він був ні великим політиком, ні великим оратором. Хоча те, що він був великим артистом і мудрою людиною, у нього не зміг би відібрати ніхто. Але саме цю його коротку промову, вимовлену на своєму 70-річчі, часто називають взірцем ораторської майстерності. Йдеться про великого коміка Чарлі Чапліна, сера Чарльза Спенсера Чапліна.

«Коли я полюбив себе, я зрозумів, що туга та страждання — це лише попереджувальні сигнали про те, що я живу проти своєї власної істини. Сьогодні я знаю, що це називається «Бути самим собою».

Коли я полюбив себе, я зрозумів, як сильно можна образити когось, якщо нав'язувати йому виконання його власних бажань, коли час ще не настав, і людина ще не готова, і ця людина — я сам. Сьогодні я називаю це «Самоповагою».

Коли я полюбив себе, я перестав бажати іншого життя, і раптом побачив, що життя, яке мене оточує зараз, надає мені всі можливості для зростання. Сьогодні я називаю це «Зрілість».

Коли я полюбив себе, я зрозумів, що за будь-яких обставин я перебуваю в правильному місці в правильний час, і все відбувається виключно в правильний момент. Я можу бути спокійним завжди. Тепер я називаю це «Впевненість у собі».

Коли я полюбив себе, я перестав красти свій власний час і мріяти про великі майбутні проекти. Сьогодні я роблю тільки те, що приносить мені радість і робить мене щасливим, що я люблю і що змушує моє серце посміхатися. Я роблю це так, як хочу, і у власному ритмі. Сьогодні я називаю це «Простота».

Коли я полюбив себе, я звільнився від усього, що шкодить моєму здоров'ю — їжі, людей, речей, ситуацій. Усього, що вело мене вниз і забирало з мого власного шляху. Сьогодні я називаю це «Любов до самого себе».

Коли я полюбив себе, я перестав завжди бути правим. І саме тоді я став дедалі менше помилятися. Сьогодні я зрозумів, що це «Скромність».

Коли я полюбив себе, я перестав жити минулим і турбуватися про майбутнє. Сьогодні я живу лише теперішнім моментом і покликаю це «Задоволенням».

Коли я полюбив себе, я зрозумів, що розум мій може мені заважати, що від нього можна навіть захворіти. Але коли я зміг пов'язати його з моїм серцем, він одразу став моїм цінним союзником. Сьогодні я покликаю цей зв'язок «Мудрість серця».

Нам більше не потрібно боятися суперечок, конфронтацій, проблем із самими собою та з іншими людьми. Навіть зірки стикаються, і з їхніх зіткнень народжуються нові світи. Сьогодні я знаю, що це — «Життя».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.