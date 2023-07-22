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Достатньо однієї пігулки: як ефективно позбутися грибка на томатах

12:44 22 липня 2023
Томати

Крім магазинних засобів та добрив, які городники застосовують на дачах, існує маса «народних» методів, завдяки яким можна збільшити врожайність, використовуючи, наприклад, лікарські засоби. Зокрема, аспірин, активоване вугілля та бурштинову кислоту.

А фурацилін допоможе дачникам боротися з грибковими захворюваннями томатів, стверджують автори ТГ-каналу «Моя дача. Сад та город».

Приготувати такий засіб просто — одну таблетку фурациліну потрібно подрібнити до стану порошку і змішати з 1 літром води, повністю розчинивши.

Отриманим розчином обробляють рослини з розпилювача. Це рекомендується робити ввечері чи вранці, доки сонце не почало припікати. Обробку проводять щомісяця.

Також на городах активне застосування знайшов перекис водню. Зокрема, змішавши його з аспірином та картопляним лушпинням, можна зробити розчин, який використовують для підживлення огірків.

Фото Pixabay

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