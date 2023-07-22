«Шахтар» з голом на 2-й хвилині здобув дебютну перемогу на зборі в Нідерландах: відеоогляд матчу

У суботу, 22 липня, чемпіон України «Шахтар», який пропустив у трьох попередніх спарингах 11 м'ячів (з АЗ — 3:3, з АЕКом — 0:5, з «Аяксом» — 0:3), провів останній товариський матч на зборі в Нідерландах. Суперником команди Патріка ван Леувена в поєдинку з чотирма таймами по 30 хвилин став голландський «Утрехт», який посів минулого сезону в чемпіонаті країни 7-е місце.

Зазначимо, що напередодні донеччани підписали контракти з двома бразильцями — 21-річним захисником «Атлетико Паранаенсе» Педріньо та 18-річним фланговим півзахисником Невертоном із «Сан-Паулу», які дебютували у грі з голландцями.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Утрехт» (Нідерланди) — 4:2

«Шахтар» (стартовий склад): Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов, Судаков, Криськів, Бондаренко, В'юнник, Зубков, Топалов, Траоре.

На заміну виходили: Трубін, Пузанков, Твардовський, Тоїров, Невертон, Ракицький, Келсі, Назарина, Кастільо, Педріньо, Очеретько, Глущенко, Кащук, Фарина, Сікан.

Голи: Траоре (2), В'юнник (30), Судаков (58), Ракицький (84) — Клайбер (80) Буссаїд (82).

Нагадаємо, що перший офіційний матч сезону «Шахтар» проведе 29 липня, коли в рамках 1-го туру УПЛ зустрінеться на виїзді з харківським «Металістом 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов завершив кар'єру та проведе прощальний матч у Лондоні.

Фото ФК «Шахтар»

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