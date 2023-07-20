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«Порцелянові» історії
23 липня 2023
ШТОРМОВЕ МОРЕ
ШТОРМОВЕ МОРЕ
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 55×41 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Простий рибалка Мін Квок з Гонконгу годував свою сім'ю тим, що щоночі виходив у море, а вранці продавав свіжий улов на міському ринку. Так тривало роками і нічого не віщувало, що в його житті може статися диво. Але одного разу замість риби він витяг з води величезний фрагмент незнайомого дерева, що застряг у сітях.

Спочатку Мін Квок хотів позбутися дивної знахідки. Але потім він помітив, що з деревини витікає жовта рідина, схожа на олію. На березі Мін Квок звернувся до знаючих людей — і вони захоплено заявили, що до його рук потрапив фрагмент «орлиного дерева», що використовується в медицині та парфумерії і є неймовірно дорогим.

Припущення місцевих експертів невдовзі підтвердилося. Мін Квок у результаті продав свою знахідку за кілька сотень тисяч доларів (!) і тепер ловить рибу лише заради власного задоволення. Причому робить це з палуби шикарної яхти, яка відходить щодня від його власного причалу, збудованого біля великої вілли на березі океану.

Агарове дерево (інш назви — червоне дерево, райське дерево, орлине дерево, агару, агар, уд, оуд, каламбак) виростає в тропічних лісах Південно-Східної Азії і є неймовірно цінним матеріалом. Більшість цих дерев зникли, оскільки були знищені заради отримання ефірних олій.

Аромат олії деревини агарового дерева відноситься до групи афродизіаків і відрізняється дуже високою вартістю (дорожче за золото!). Отримання цієї олії — найдавніший процес, що зберігався в таємниці тисячоліттями. Східні аромати з олією дерева уд — старовинний рецепт, відомий невеликому колу присвячених. На основі цього афродизіаку виготовляються дорогі препарати, зокрема призначені для лікування статевого безсилля.

Історія, що трапилася з рибалкою з Гонконгу, вкотре підтверджує те, що в житті кожної людини може статися справжнє диво. Важливо тільки не пройти повз…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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