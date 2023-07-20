24 липня 2023

Важко уявити собі тварину, яка має статки майже на 400 мільйонів доларів. Але виявляється, що такий незвичайний мультимільйонер справді існує. Майно Гюнтера IV, спадкоємця Гюнтера III, оцінюють у 375 мільйонів доларів. Собака живе в розкішному особняку у Майамі, і його обслуговує цілий штат прислуги, включаючи особисту покоївку та дворецького. Він проводить дні, граючи та плаваючи, та харчується ексклюзивними стравами, що включають ікру та трюфелі. Гюнтер також володіє власною корпорацією, співробітники якої керують його активами і стежать за тим, щоб статки господаря постійно зростали.

Історія найбагатшої у світі собачої династії почалася у 1991 році, коли німецька графиня Карлотта Лейбенштейн пішла у засвіти, заповівши все своє майно німецькій вівчарці Гюнтеру III. Справа в тому, що у графині не було близьких родичів, тому весь її спадок дістався улюбленому собаці. Цікаво, що багатство, успадковане Гюнтером III, на той час оцінювалося приблизно у 100 мільйонів доларів, але люди, яким було доручено керувати ним, з того часу збільшили його майже у чотири рази.

Цікаво, що Гюнтер формально є генеральним директором Gunther Corporation, корпорації, яка керує величезними статками пса, в основному вкладаючи гроші у прибуткові підприємства. І хоча у минулому компанія інвестувала гроші Гюнтера в такі дивні проекти, як, наприклад, придбання футбольного клубу в Тоскані (Італія) або продюсування театрального шоу під назвою «Бургундці», в цілому вона провела відмінну роботу зі збільшення статків Гюнтерів.

А ми говоримо, що «собака буває кусачою лише від собачого життя». Це ще як на подібні історії подивитися. Різне буває…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.