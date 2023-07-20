26 липня 2023

1983 року учасники супермарафону в Мельбурні страшенно здивувалися, коли на старті з'явився 61-річний Кліфф Янг. Спочатку всі думали, що він прийшов подивитися на старт забігу, бо був вдягнений у робочий комбінезон та калоші поверх черевиків. Але коли Кліфф підійшов до столу реєстрації, щоб отримати номер учасника забігу, стало зрозуміло, що він збирається бігти з усіма. Тоді ще ніхто не знав, що єдиним тренером Кліффа була його 81-річна мати.

У 1982 році Кліфф Янг (Cliff Young) вже спробував пробігти 1,000 миль навколо площі Memorial Square у місті Колак (Colac). На той раз спроба Кліффа провалилася. Але невдача не охолодила його запал. Наступного року він вирішив взяти участь у супермарафоні з Мельбурна до Сіднея (Westfield Sydney to Melbourne Ultra Marathon).

Хтось думав, що він старий (Кліффу тоді був 61 рік), інші взагалі боялися, що він просто помре, так і не добігши до фінішу. Але Кліфф довів усім, що вони були неправі.

Дистанція супермарафону складала 875 кілометрів і була розрахована приблизно на 5 днів від старту до фінішу. У забігу брали участь переважно легкоатлети світового класу, які зазвичай спеціально тренуються для такого роду змагань. У більшості атлети були не старше за 30 років і спонсорувалися відомими світовими брендами.

Коли Кліфф отримав номер 64 і вишикувався на лінії з іншими атлетами, знімальна телегрупа вирішила взяти у нього невелике інтерв'ю.

Камеру навели на Кліффа і запитали:

- Вітання! Хто ти такий і що ти тут робиш?

- Я Кліфф Янг. Ми розводимо овець на великому пасовищі неподалік Мельбурна.

- Ти справді братимеш участь у цьому забігу?

- Так. Слухайте, я виріс на фермі, де ми не могли дозволити собі коней чи машину до останнього часу. Лише 4 роки тому я купив машину. Коли насувався шторм, я виходив заганяти овець. У нас було 2 тисячі овець, які паслися на 2 тисячі акрів. Іноді ловив овець по 2−3 дні. Це було непросто, але я завжди ловив їх. Я думаю, що зможу брати участь у марафоні, адже він лише на кілька днів триваліший за мої регулярні забіги.

Коли марафон розпочався, професіонали швидко залишили Кліффа у його калошах далеко позаду. Натовп сміявся з нього, оскільки він навіть не зміг правильно стартувати. Щоправда, багато людей спостерігали за Кліффом, переживали і молилися, щоб він не помер дорогою.

Кожен учасник знав, що для завершення дистанції потрібно близько 5 днів і для цього щодня необхідно 18 годин бігти та 6 годин спати. Кліфф Янг ні про що таке навіть не чув. Наступного дня після старту всі дізналися, що Кліфф не спав, а продовжував бігти всю ніч, досягнувши містечка Mittagong. Але навіть без зупинки на сон Кліфф був далеко позаду всіх легкоатлетів, хоч і продовжував бігти, при цьому встигаючи вітати людей, що стояли вздовж траси забігу.

Коли він досяг міста Albury, Кліффа запитали про його тактику до кінця гонки. Він відповів, що просто пробіжить через фінішну межу.

І Кліфф біг. Щоночі він все більше наближався до лідерів забігу. А в останню ніч Кліфф обігнав їх усіх. На ранок останнього дня змагань він вже був далеко попереду. Кліфф не тільки пробіг супермарафон у віці 61 року, не померши по дорозі, а й виграв його, побивши рекорд забігу на 9 годин і ставши національним героєм! Кліфф Янг подолав забіг у 875 кілометрів за 5 днів, 15 годин і 4 хвилини. Не знаючи, що учасникам турніру дозволяється ночами спати, він продовжував бігти практично без зупинок, уявляючи собі вівцю, що тікала зі стада, і намагаючись її наздогнати.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.