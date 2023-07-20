27 липня 2023

Нещодавно західні ЗМІ повідомили про те, що вперше в історії людина пропливла кілька кілометрів у крижаній воді біля берегів Антарктиди. Автором незвичайного рекорду стала 37-річна чилійка Барбара Ернандес. П'ятого лютого 2023 року вона пропливла два з половиною кілометри в замерзаючих водах Антарктичного океану, одягнувши звичайний купальник, шапочку, окуляри та беруші.

Майже десять років Барбара Ернандес на прізвисько Крижана Русалка мріяла про заплив у водах Антарктики. Її лякали наростаючі темпи танення льодовикових щитів, і своїм вчинком вона хотіла привернути увагу громадськості до проблеми зникнення льодовиків, а також кинути виклик самій собі та своїм страхам.

Хоча в день встановлення рекорду температура води була лише на два градуси вище за нуль, відважна плавчиха вдяглася у звичайний купальник, шапочку та окуляри, а також використовувала беруші — для захисту вух від крижаної води. Заплив почався біля острова Гринідж, на північ від Антарктичного півострова, і продовжився 45 хвилин 30 секунд, поки Барбара не дісталася контрольного буя посеред океану.

Як повідомив телеканал France 24, посередині запливу жінка відчула холод у грудях — явна ознака гіпотермії, що настала, яка в будь-який момент могла закінчитися серцевим нападом і навіть смертю. Проте плавчиня не попросила допомоги і продовжила плисти до наміченої мети. За словами Ернандеса, вона зосередилася на думках про те, заради чого задумувався цей вчинок, і про людей, які в неї вірили.

Після закінчення запливу Барбару підняли з крижаної води та помістили до бортової клініки військового корабля «Жанекео». На той час температура її тіла опустилася до 27 градусів, але вона залишалася у свідомості. Втім, за дві години рекордсменка була вже в повному порядку. «Безумству хоробрих співаємо ми пісню…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.