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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 47×32 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Нещодавно західні ЗМІ повідомили про те, що вперше в історії людина пропливла кілька кілометрів у крижаній воді біля берегів Антарктиди. Автором незвичайного рекорду стала 37-річна чилійка Барбара Ернандес. П'ятого лютого 2023 року вона пропливла два з половиною кілометри в замерзаючих водах Антарктичного океану, одягнувши звичайний купальник, шапочку, окуляри та беруші.
Майже десять років Барбара Ернандес на прізвисько Крижана Русалка мріяла про заплив у водах Антарктики. Її лякали наростаючі темпи танення льодовикових щитів, і своїм вчинком вона хотіла привернути увагу громадськості до проблеми зникнення льодовиків, а також кинути виклик самій собі та своїм страхам.
Хоча в день встановлення рекорду температура води була лише на два градуси вище за нуль, відважна плавчиха вдяглася у звичайний купальник, шапочку та окуляри, а також використовувала беруші — для захисту вух від крижаної води. Заплив почався біля острова Гринідж, на північ від Антарктичного півострова, і продовжився 45 хвилин 30 секунд, поки Барбара не дісталася контрольного буя посеред океану.
Як повідомив телеканал France 24, посередині запливу жінка відчула холод у грудях — явна ознака гіпотермії, що настала, яка в будь-який момент могла закінчитися серцевим нападом і навіть смертю. Проте плавчиня не попросила допомоги і продовжила плисти до наміченої мети. За словами Ернандеса, вона зосередилася на думках про те, заради чого задумувався цей вчинок, і про людей, які в неї вірили.
Після закінчення запливу Барбару підняли з крижаної води та помістили до бортової клініки військового корабля «Жанекео». На той час температура її тіла опустилася до 27 градусів, але вона залишалася у свідомості. Втім, за дві години рекордсменка була вже в повному порядку. «Безумству хоробрих співаємо ми пісню…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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