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Точно стане родзинкою вашого меню: готуємо варення з абрикосів та лимонів

22:29 7 липня 2023
Варення з абрикосів і лимонів

Це варення без кісточок вийде ароматним і солодким. А готується воно дуже швидко, для цього рецепта не потрібно настоювати плоди, пояснює кулінарка Тетяна Полозяк.

Інгредієнти:

  • 2 кг абрикосів
  • 2 лимони
  • 2 кг цукру

Приготування:

З абрикосів та лимонів видаляємо кісточки, перемелюємо на м`ясорубці. Додаємо цукор та залишаємо на ніч. Стерилізуємо банки та кришки, накладаємо варення. Даємо банкам охолонути і ставимо в холодильник. Щоб варення довше зберігалось, вирізаємо з пергаменту кружечки, змочуємо саліциловим спиртом і ставимо під кришку. Зберігати в холодильнику.

Нагадаємо рецепт варення з цілих абрикосів — неймовірної смакоти від шеф-кухаря з Одеси.

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