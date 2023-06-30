Точно стане родзинкою вашого меню: готуємо варення з абрикосів та лимонів
Це варення без кісточок вийде ароматним і солодким. А готується воно дуже швидко, для цього рецепта не потрібно настоювати плоди, пояснює кулінарка Тетяна Полозяк.
Інгредієнти:
- 2 кг абрикосів
- 2 лимони
- 2 кг цукру
Приготування:
З абрикосів та лимонів видаляємо кісточки, перемелюємо на м`ясорубці. Додаємо цукор та залишаємо на ніч. Стерилізуємо банки та кришки, накладаємо варення. Даємо банкам охолонути і ставимо в холодильник. Щоб варення довше зберігалось, вирізаємо з пергаменту кружечки, змочуємо саліциловим спиртом і ставимо під кришку. Зберігати в холодильнику.
Нагадаємо рецепт варення з цілих абрикосів — неймовірної смакоти від шеф-кухаря з Одеси.61