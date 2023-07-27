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Обов’язково дайте це підживлення в кінці липня томатам і огіркам: вони відразу почнуть плодоносити, а урожай буде більшим в 5 разів

18:46 27 липня 2023
Грядка з болгарським перцем

Щоб овочеві культури почали швидше плодоносити, городники вдаються до різних хитрощів. Ось і автор каналу «Поради біолога» досвідченим шляхом виявив, що підживлення огірків, томатів та салатного перцю розчином на основі куркуми з додаванням морської солі стимулює їх до зростання та дозрівання.

А оскільки в куркумі міститься ще й велика кількість мінералів, нею можна значно зміцнити рослини, які дадуть великий врожай. Також куркуму не переносять шкідники.

Потрібно лише приготувати для овочевих культур розчин у пропорціях: 1 чайна ложка куркуми та пів чайної ложки великої морської солі на 2 літри води. Отриманий еліксир потрібно ретельно розмішати (краще скористатися блендером), після чого додати ще 1 літр води.

Для поливу рослин під корінь 1 склянка підгодівлі, що вийшла, розбавляється в 10 літрах води. Поливати необхідно аз в 21 день із розрахунку 300 мл рідини на одну рослину.

Також можна приготувати для рослин розчин із куркумою на основі молока.

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