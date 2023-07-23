Помідори червоніють на очах: чотири способи пришвидшити дозрівання «головних» овочів на городі

В липні на городі вже починають активно збирати огірки, а ось час для збирання помідорів настане дещо пізніше. Тим же, хто хоче якось пришвидшити цей процес, стануть у нагоді поради дачника з Київщини, який є автором каналу «Наша дача!».

Він висадив на ділянці високорослі томати, які добре вкорінилися і пішли в ріст, радуючи рясною зав'яззю.

Щоб прискорити їх дозрівання, чоловік знає кілька способів.

Перший. Прибирання верхівки, яка заважає рослинам повністю зосередитися на дозріванні плодів.

Другий. Прибирання зайвого листя — по одному-два листячка до першої китиці. Далі прибирати листя не слід, тому що вони допомагають збільшуватися плодам. Обрізавши їх, ви відкриєте плоди для сонця і відповідно — стрімкого дозрівання.

Третій. Обробка рослин етиленвмісними препаратами.

Четвертий. Регулювання режиму поливу. Якщо у вас вже всі плоди потрібного, «товарного» розміру, можна дещо зменшити полив, що стане для рослин своєрідним шоком і сигналом для дозрівання плодів.

А щоб швидше дозріли огірки, підгодуйте їх кущі пшоном.

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