Пиріжки з чорницею на тісті з коньяком: неймовірний смак літа
У кондитерських та ресторанах сьогодні можна придбати різноманітну випічку — чізкейки, капкейки, макаруни… Проте не так легко знайти домашні пиріжки з ягодами — духмяні, гарячі, по-справжньому смачні.
А чи не спробувати спекти їх вдома?
Рецептом літньої випічки з «ФАКТАМИ» поділилась продюсерка та кулінарка-любителька Анжела Норбоєва, яка раніше радила приготувати парові вареники з сирного тіста.
- Коли влітку таке розмаїття ягід, час напекти м’якеньких і духмяних пиріжків, — говорить Анжела Норбоєва.
Пиріжки з чорницею
Тісто:
- 750 г борошна
- пачка сухих дріжджів (11 г)
- 250 мл теплого молока
- 150 г цукру,
- дрібка солі
- 2 яйця +1 білок (жовток залиште на змащування пиріжків)
- 2 пачки ванільного цукру
- 1 ст.л. коньяку
- 100 г м'якого вершкового масла
- 2 ст.л. олії
Для начинки
- 750 г чорниці
- Цукор -200 г
- Крохмаль -200г
Спочатку змішати всі сухі інгредієнти, потім додати молоко, яйця, масло, олію, коньяк і замісити тісто, щоб не липло до рук. Покласти в миску, затягнути плівкою і поставити в тепле місце на годину.
А тим часом підготувати ягоди (помити й дати висохнути).
Коли тісто підійде, обмісити його і виробляти пиріжки. Начинка може бути різноманітна: вишня, чорниця, слива, абрикоси, яблука. В кожен пиріжок зверху на ягоди класти пів ложки цукру і пів ложки кукурудзяного крохмалю. Дати пиріжкам на деку підійти хвилин 20, потім змастити зверху жовтком і присипати кунжутом. Випікати при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин.
Нагадаємо рецепт кішу з бринзою, шпинатом та помідорами.
Фото з альбому Анжели Норбоєвої44