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Пиріжки з чорницею на тісті з коньяком: неймовірний смак літа

22:29 30 липня 2023
Пиріжки з чорницею на тісті з коньяком: неймовірний смак літа

У кондитерських та ресторанах сьогодні можна придбати різноманітну випічку — чізкейки, капкейки, макаруни… Проте не так легко знайти домашні пиріжки з ягодами — духмяні, гарячі, по-справжньому смачні.

А чи не спробувати спекти їх вдома?

Рецептом літньої випічки з «ФАКТАМИ» поділилась продюсерка та кулінарка-любителька Анжела Норбоєва, яка раніше радила приготувати парові вареники з сирного тіста.

- Коли влітку таке розмаїття ягід, час напекти м’якеньких і духмяних пиріжків, — говорить Анжела Норбоєва.

Пиріжки з чорницею

Тісто:

  • 750 г борошна
  • пачка сухих дріжджів (11 г)
  • 250 мл теплого молока
  • 150 г цукру,
  • дрібка солі
  • 2 яйця +1 білок (жовток залиште на змащування пиріжків)
  • 2 пачки ванільного цукру
  • 1 ст.л. коньяку
  • 100 г м'якого вершкового масла
  • 2 ст.л. олії

Для начинки

  • 750 г чорниці
  • Цукор -200 г
  • Крохмаль -200г

Спочатку змішати всі сухі інгредієнти, потім додати молоко, яйця, масло, олію, коньяк і замісити тісто, щоб не липло до рук. Покласти в миску, затягнути плівкою і поставити в тепле місце на годину.

А тим часом підготувати ягоди (помити й дати висохнути).

Коли тісто підійде, обмісити його і виробляти пиріжки. Начинка може бути різноманітна: вишня, чорниця, слива, абрикоси, яблука. В кожен пиріжок зверху на ягоди класти пів ложки цукру і пів ложки кукурудзяного крохмалю. Дати пиріжкам на деку підійти хвилин 20, потім змастити зверху жовтком і присипати кунжутом. Випікати при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин.

Нагадаємо рецепт кішу з бринзою, шпинатом та помідорами.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

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