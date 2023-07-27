Пиріжки з чорницею на тісті з коньяком: неймовірний смак літа

У кондитерських та ресторанах сьогодні можна придбати різноманітну випічку — чізкейки, капкейки, макаруни… Проте не так легко знайти домашні пиріжки з ягодами — духмяні, гарячі, по-справжньому смачні.

А чи не спробувати спекти їх вдома?

Рецептом літньої випічки з «ФАКТАМИ» поділилась продюсерка та кулінарка-любителька Анжела Норбоєва, яка раніше радила приготувати парові вареники з сирного тіста.

- Коли влітку таке розмаїття ягід, час напекти м’якеньких і духмяних пиріжків, — говорить Анжела Норбоєва.

Пиріжки з чорницею Тісто: 750 г борошна

пачка сухих дріжджів (11 г)

250 мл теплого молока

150 г цукру,

дрібка солі

2 яйця +1 білок (жовток залиште на змащування пиріжків)

2 пачки ванільного цукру

1 ст.л. коньяку

100 г м'якого вершкового масла

2 ст.л. олії Для начинки 750 г чорниці

Цукор -200 г

Крохмаль -200г

Спочатку змішати всі сухі інгредієнти, потім додати молоко, яйця, масло, олію, коньяк і замісити тісто, щоб не липло до рук. Покласти в миску, затягнути плівкою і поставити в тепле місце на годину.

А тим часом підготувати ягоди (помити й дати висохнути).

Коли тісто підійде, обмісити його і виробляти пиріжки. Начинка може бути різноманітна: вишня, чорниця, слива, абрикоси, яблука. В кожен пиріжок зверху на ягоди класти пів ложки цукру і пів ложки кукурудзяного крохмалю. Дати пиріжкам на деку підійти хвилин 20, потім змастити зверху жовтком і присипати кунжутом. Випікати при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин.

Нагадаємо рецепт кішу з бринзою, шпинатом та помідорами.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

44

Читайте нас у Facebook та Instagram