Кіш з бринзою, шпинатом та помідорами: готується швидко та легко
Кіш — страва французької кухні. Зазвичай це відкритий пиріг з начинкою. Сьогодні кіш можна купити у багатьох ресторанах та кафе Києва, проте набагато економічніше буде приготувати цю смакоту вдома.
Рецептом кішу з бринзою, шпинатом та помідорами поділилась продюсерка та кулінарка-любителька Анжела Норбоєва, яка раніше радила приготувати пряне печиво на гречаному меду.
- Я люблю цю страву за святковий вигляд при мінімумі часу на приготування, — каже Анжела Норбоєва. — Рецепт такий.
Кіш з бринзою, шпинатом та помідорами
Тісто:
- 350 г борошна,
- 150 г масла вершкового,
- 50 г сметани,
- 2 яйця,
- сіль та цукор по дрібці
Замісити гладке тісто. Якщо буде розсипатися, додати пару ложок холодної води.
Начинка:
- 250 г бринзи або фети,
- 200 г шпинату,
- по кілька гілочок кропу і петрушки,
- пару зелених цибулинок,
- 3 яйця,
- 200 г вершків 20%,
- спеції за смаком.
Бринзу роздавити виделкою, зелень трохи спасерувати на маслі або воді на пательні, все змішати і залити сумішшю з яєць і вершків. Зверху розкласти помідори — черрі або нарізані скибками. І притрусити тертим пармезаном.
Тісто викласти у вигляді мисочки у роз'ємну форму 24 см. Мисочка має мати бортики .
Застелити тісто пергаментом і висипати сиру квасолю, щоб придавила тісто. Випікати хвилин 15, потім дістати з духовки, забрати квасолю і влити начинку. Випікати протягом 45 хвилин при температурі 180 градусів. Подавати теплим.
Нагадаємо рецепт парових вареників з сирного тіста.
Фото з альбому Анжели Норбоєвої50