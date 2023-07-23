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Кіш з бринзою, шпинатом та помідорами: готується швидко та легко

22:30 26 липня 2023
Кіш

Кіш — страва французької кухні. Зазвичай це відкритий пиріг з начинкою. Сьогодні кіш можна купити у багатьох ресторанах та кафе Києва, проте набагато економічніше буде приготувати цю смакоту вдома.

Рецептом кішу з бринзою, шпинатом та помідорами поділилась продюсерка та кулінарка-любителька Анжела Норбоєва, яка раніше радила приготувати пряне печиво на гречаному меду.

- Я люблю цю страву за святковий вигляд при мінімумі часу на приготування, — каже Анжела Норбоєва. — Рецепт такий.

Кіш з бринзою, шпинатом та помідорами

Тісто:

  • 350 г борошна,
  • 150 г масла вершкового,
  • 50 г сметани,
  • 2 яйця,
  • сіль та цукор по дрібці

Замісити гладке тісто. Якщо буде розсипатися, додати пару ложок холодної води.

Начинка:

  • 250 г бринзи або фети,
  • 200 г шпинату,
  • по кілька гілочок кропу і петрушки,
  • пару зелених цибулинок,
  • 3 яйця,
  • 200 г вершків 20%,
  • спеції за смаком.

Бринзу роздавити виделкою, зелень трохи спасерувати на маслі або воді на пательні, все змішати і залити сумішшю з яєць і вершків. Зверху розкласти помідори — черрі або нарізані скибками. І притрусити тертим пармезаном.

Тісто викласти у вигляді мисочки у роз'ємну форму 24 см. Мисочка має мати бортики .

Застелити тісто пергаментом і висипати сиру квасолю, щоб придавила тісто. Випікати хвилин 15, потім дістати з духовки, забрати квасолю і влити начинку. Випікати протягом 45 хвилин при температурі 180 градусів. Подавати теплим.

Нагадаємо рецепт парових вареників з сирного тіста.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

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