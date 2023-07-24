28 липня 2023

Дивний випадок із життя птахів буквально сколихнув нещодавно весь науковий світ. Виявляється, серед пернатих давно вже фіксуються рекорди, неймовірність яких навіть важко уявити. Малий веретенник (Limosa lapponica) пролетів без зупинки 13 560 кілометрів від Аляски до австралійського штату Тасманія, встановивши, як стверджують вчені, новий світовий рекорд з тривалості польоту без перерви.

Веретенник, за багаторічними спостереженнями орнітологів, розмножується на Алясці під час вкрай короткого літа, а потім летить у більш теплі краї, щоб урятуватися від суворої зими. Як повідомляє The Guardian, організація The Pukorokoro Miranda Naturalists Trust вже десятки років використовує супутникові трекери для спостереження за подорожжю птахів Нової Зеландії у тому та звороньому напрямках. Торік, наприклад, було встановлено рекорд тривалістю 13 050 кілометрів. А цього року дослідники вирішили прикріпити спеціальний трекер на веретенника, який народився навесні на Алясці.

І що ви думаєте? Птах замість того, щоб відправитися у Нову Зеландію з настанням зими, зробив крутий поворот і приземлився в Тасманії. Рекордний політ тривав цілих 11 днів. За цей час веретенник подолав 13 560 кілометрів.

Дослідники зазначають, що рекордсмен навряд чи був героєм-одинаком. Адже веретенники зазвичай здійснюють подорож великими зграями — просто на решті учасників перельоту не було трекерів для відстеження.

Перед затяжним польотом ці птахи, зазвичай, багато днів поспіль безперервно поїдають черв'яків і молюсків. Таким чином вони накопичують велику кількість жиру. Причому настільки велику, що їхні внутрішні органи зменшуються, звільняючи місце жировим запасам. І тільки після цього птахи вирушають у тривалу подорож, яка несподівано може стати рекордною. Як у цьому випадку, наприклад.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.