Соус із запечених овочів: ароматний і смачний

Чи варто купувати готові соуси в літню пору в магазинах? Напевно, на це запитання кожен відповість по-різному. Але якщо у вас є свіжі овочі та трохи вільного часу, варто приготувати соус у домашніх умовах. Наприклад, соус із йогурту та руколи. У ньому зібрані яскраві смаки літа, яке, на жаль, минає дуже швидко. Саме тому потрібно цінувати кожен літній день, кожен промінчик сонця і ті дари природи (овочі, фрукти, ягоди та зелень), які є запорукою міцного здоров'я.

Рецептом соусу із запечених томатів і болгарського перцю поділилася відома українська кулінарка Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати смачний домашній сир із магазинного молока. Готуючи ласощі в домашніх умовах, ви завжди можете бути впевненими в тому, що вони стовідсотково корисні, оскільки містять тільки натуральні інгредієнти.

- Цей соус смачний, ароматний, пікантний, яскравий, — каже Елла Іванова. — А приготувати його нескладно.

Соус із запечених овочів 2 помідори

2 болгарські перці

2 зубки часнику

Сіль (до свого смаку)

Цукор (до свого смаку)

1 чайна ложка каперсів

1 столова ложка оливкової олії

Перець, помідори та часник запікаємо в духовці. Очищаємо та з'єднуємо всі інгредієнти. Збиваємо в блендері.

Чудовий соус готовий. Смачного!

Нагадаємо рецепт смузі з малини та чорної смородини.

Фото з альбому Елли Іванової

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