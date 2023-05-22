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Соус з йогурту та руколи: ідеальна заправка для салатів та інших страв

22:30 22 травня 2023
соус для салату

Йогурт, руккола та часник — чудове поєднання для заправки салатів. Йогурт має ніжну текстуру і менш жирний, ніж сметана. А рукола додає гостренького пікантного смаку. Спробуйте приготувати — і, можливо, ця заправка стане вашою улюбленою. Рецептом поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей соус підійде до салату, м'яса, риби, пасти, — каже Елла Іванова. — Його можна їсти й просто зі свіжим хлібом. Палітра смаків вас здивує — тут і кисле, і солодке, і солоне. До речі, руколу можна замінити кінзою. А рецепт такий.

Йогуртовий соус з руколою та часником

Пучок руколи

200 г йогурту

Сіль

Цукор (за бажанням)

Свіжемелений перець

1 зубок часнику

2 столові ложки оливкової або соняшникової олії

Усі інгредієнти збити. Заправити салат.

І смачного!

Раніше кулінарка Оксана Дорош розповіла, як приготувати ситний та бюджетний салат з буряків та горошку.

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Фото з альбому Елли Іванової

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