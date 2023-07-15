36.73 / 37.33 40.88 / 41.69
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний домашній сир із магазинного молока: смак як у дитинстві

22:28 23 липня 2023
сир

Не завжди є можливість купити домашній сир на базарі, але, виявляється, його можна легко приготувати з магазинного молока. Виходить свіжий, ароматний та смачний, як у дитинстві.

Незвичайною технологією поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати зелений соус із руколи та кінзи.

— Чим жирніше молоко, тим краще, — каже Елла Іванова. — Ось рецепт.

Домашній сир із магазинного молока

  • 50 г сметани
  • 1 літр молока (жирність не менше ніж 3,5 відсотка)

Додати сметану в молоко, добре розмішати, накривши кришкою, залишити на два дні до скисання. Краще це зробити у формі, яку можна помістити в духовку. Коли молоко скисло, поставити в духовку на 40−50 хвилин при температурі 110 градусів. Залишити в духовці, доки не охолоне. Викласти на марлю. Підвісити на дві години, щоб вийшла зайва рідина. Потім помістити у холодильник.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачні хрусткі огірки з гірчицею на зиму, та публікували рецепт ніжного та соковитого паштету з баклажанів.

Фото з альбому Елли Іванової

17

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінь-жартун

Левам — приплив енергії, Рибам — важлива інформація, Близнюкам — гарний настрій: гороскоп на день косоокого Коня-Жартуна 23 липня

Інвалідність

Пенсія з інвалідності: скільки потрібно мати стажу, аби розраховувати на пристойні виплати

Алла Пугачова з чоловіком

В Юрмалі помітили Меладзе, а Пугачова може зустрітися з Лободою

Готовий салат

Барвистий салат з баклажанами: рецепт від переселенки з Маріуполя Ольги Матвій

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту