Смачний домашній сир із магазинного молока: смак як у дитинстві

Не завжди є можливість купити домашній сир на базарі, але, виявляється, його можна легко приготувати з магазинного молока. Виходить свіжий, ароматний та смачний, як у дитинстві.

Незвичайною технологією поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати зелений соус із руколи та кінзи.

— Чим жирніше молоко, тим краще, — каже Елла Іванова. — Ось рецепт.

Домашній сир із магазинного молока 50 г сметани

1 літр молока (жирність не менше ніж 3,5 відсотка) Додати сметану в молоко, добре розмішати, накривши кришкою, залишити на два дні до скисання. Краще це зробити у формі, яку можна помістити в духовку. Коли молоко скисло, поставити в духовку на 40−50 хвилин при температурі 110 градусів. Залишити в духовці, доки не охолоне. Викласти на марлю. Підвісити на дві години, щоб вийшла зайва рідина. Потім помістити у холодильник.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачні хрусткі огірки з гірчицею на зиму, та публікували рецепт ніжного та соковитого паштету з баклажанів.

Фото з альбому Елли Іванової

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