30 липня 2023

У нижньому кутку відомої картини Поля Гогена «Чаклун з Хіва-Оа. Маркізський чоловік у червоному плащі», написаній у 1902 році, можна розгледіти синьо-зеленого птаха, якого собака схопив зубами за крило. Вчені вважають, що це єдине прижиттєве зображення маркізської султанки, яка вже вимерла.

В історії відкриття та опису людиною фауни птахів було чимало випадків, коли до рук орнітологів потрапляли представники згасаючого виду або підвиду птахів, який згодом остаточно зникав. Ще частіше птах вимирав, так і не досліджений фахівцями, і в кращому разі останнім діставався мізерний набір викопних кісточок. Знищення довкілля, завезення чужорідних видів тварин і, часом, пряме винищення людиною не залишали шансів виживання пернатим тропічних островів, які знали наземних хижаків і навіть розучилися літати. За деякими оцінками, лише для островів Океанії кількість зниклих у історичний час видів птахів може обчислюватися тисячами.

Більшість із них вимирало за перші кілька століть, що минули з першого контакту дикої фауни острова з людиною.

На цьому фоні виділяється історія маркізської султанки, яка мешкала на двох Маркізських островах — Хіва-Оа та Тахуата, розташованих неподалік від знаменитого Таїті. Ці далекі ділянки суші, загублені просторах великого моря, були вперше заселені полінезійцями в XI-XII століттях. Це вони завезли на острови щурів, собак та свиней. Європейці ж дізналися про Хіва-Оа в липні 1595 року, коли острів був відкритий іспанським мореплавцем Альваро Менданья та Нейра. У 1870 Маркізські острови фактично стали французькою колонією, увійшовши до складу Французької Полінезії. Постійні контакти з білими людьми привели жителів Маркізських островів до демографічної катастрофи: якщо на початку XVII століття населення архіпелагу оцінювалося приблизно в 100 тисяч, то на початку XX століття тут залишилося близько чотирьох тисяч людей.

Незабаром після початку французької колонізації Маркізські острови відвідало чимало відомих людей із метрополії. Найвідомішим із них був яскравий представник постімпресіонізму Поль Гоген. Останні два роки свого життя він провів на Хіва-Оа, де, до речі, й похований. Серед його пізніх робіт — «Чаклун із Хіва-Оа». У центрі композиції справді розташована молода людина — імовірно, Хаапуані, друг Гогена. Мабуть, найбільш інтригуюча деталь картини знаходиться в її правому нижньому кутку: коротконогий полінезійський собачка світлого забарвлення тримає в пащі велику птицю синього кольору з високим червоним дзьобом. Зовнішність птиці з усією очевидністю вказує на султанку (Porphyrio). Однак у наші дні жоден представник цього роду не живе на островах Океанії.

Факт присутності на острові великої, невідомої науці птахи знайшов підтвердження через кілька десятиліть. Що дивно, автором нового спостереження знову став професійний орнітолог. У 1937 році на Хіва-Оа в рамках весільної подорожі гостював тоді ще молодий, не дуже відомий широкому загалу норвезький мандрівник Тур Хейєрдал. Йому довелося зустріти тут незвичну нелітаючу птицю, яка, за словами аборигенів, була практично невловимою. Вони називали її коау і розповідали, що гніздиться вона в норах, любить вживати в їжу коріння таро (Colocasia esculenta), але зловити її дуже складно — дуже швидко вона пересувається і завжди уникає людей. За непрямими ознаками — фактом зустрічі султанки Хейєрдалом у центральній частині острова та переведенням з маркізського її імені як «пік», «гора» — можна припустити, що як мінімум у першій половині XX століття ареал виду був обмежений гірськими районами Хіва-Оа.

На цей час, ймовірно, птах зник остаточно. Хоча хтось знає? Адже знаменита такаха з Нової Зеландії (до речі, найближча родичка маркізської султанки, яка відноситься до того ж роду) за часів Гогена та Хейєрдала теж вважалася вимерлою. Однак у 1948 році експедиція новозеландського лікаря Джеффрі Орбелла на околиці озера Те-Анау на Південному острові осоромила песимістів: такасі була знайдена живою.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.