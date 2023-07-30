Де і коли дивитися у прямому ефірі «Панатінаїкос» — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 серпня, «Дніпро-1», який програв «Панатінаїкосу» домашню зустріч (1:3), проведе з греками на 16-тисячному стадіоні Апостолоса Ніколаїдіса в Афінах поєдинок у відповідь 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів (арбітр — Бастіан Данкерт з Німеччини).

У минулі роки українські клуби в рамках єврокубків 15 разів гостювали у Греції та здобули там шість перемог. Але лише тричі наші команди вигравали на полях суперників з рахунком, який влаштує «Дніпро-1» цього разу (з перевагою у два і більше м'ячів): 1976-го «Динамо» здолало ПАОК (2:0), 2013-го «Металіст» узяв гору над ПАОКом (2:0), а 2020-го «Зоря» розгромила АЕК (3:0). Ба більше, «Панатінаїкос» раніше виграв у представників України обидві домашні зустрічі: 1998-го у «Динамо» (2:1) та 2006-го у запорізького «Металурга» (1:0).

У майбутній зустрічі букмекери також віддають перевагу віцечемпіону Греції. Приміром, аналітики контори Vbet ставки на перемогу підопічних сербського фахівця Івана Йовановича в основний час приймають із коефіцієнтом 1,59, на нічию — 4,33, на успіх підопічних Олександра Кучера — 6,00.



У прямій трансляції матч «Панатінаїкос» — «Дніпро-1», на який продали усі квитки, на території України (початок — о 20:30) покажуть телеканал УНІАН та YouTube-канал Football Hub.

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

1 серпня (вівторок)

«Панатінаїкос» — «Дніпро-1» 20:30 УНІАН, YouTube-канал Football Hub

Нагадаємо, що у разі успіху в двоматчевому протистоянні з греками команда Олександра Кучера у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з французьким «Марселем» Руслана Малиновського. А у разі вильоту до Ліги Європи «Дніпро-1» поміряється силами з чеською «Славією».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Роман Безус з першим у кар'єрі хет-триком став героєм матчу Ліги конференцій.

Фото СК «Дніпро-1»

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