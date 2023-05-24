Оформлення опікунства і догляду під час війни: чи можуть мобілізувати опікуна або піклувальника

З початком повномасштабної війни та загальної мобілізації, яку на початку травня було продовжено ще на 90 днів, у багатьох осіб, які вимушено доглядають за своїми близькими, але не маюють такого статусу офіційно, виникли побоювання про те, що їх теж можуть мобілізувати, а рідні залишаться без належного догляду.

Тут треба розуміти, що за українським законодавством постійний догляд, піклування, патронаж встановлюється над неповнолітніми особами віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Тобто опікун призначається, якщо особа визнається повністю недієздатною.

За ким можна встановити постійний догляд

Згідно з законом, оформлення постійного догляду можливе щодо таких категорій осіб:

діти-інваліди віком до 18 років;

інваліди І групи або особи, які досягли 80-річного віку;

інваліди І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

інші громадяни похилого віку, інваліди, діти-інваліди та хворі, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і нездатні до самообслуговування.

Як оформити опіку над недієздатним родичем

Оформити опіку над людиною можна лише у разі, якщо суд визнав її недієздатною особою. Подати заяву про визнання фізичної особи недієздатною можуть члени її сім’ї, близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання, орган опіки й піклування, психіатричний заклад. Справу про визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, та представника органу опіки й піклування.

Чи можуть мобілізувати опікуна чи піклувальника недієздатної особи

Згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які є:

опікунами осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними;

особами, зайнятими постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особами, зайнятими постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, чи можуть взяти на війну чоловіків з подвійним громадянством, а також де у випадку мобілізації служитимуть обмежено придатні до служби громадяни.

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