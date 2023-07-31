Віцечемпіон Європи та призер чемпіонату світу підписав контракт із «Шахтарем» (відео)

Чемпіон України донецький «Шахтар», який стартував у новому сезоні з мінімальної перемоги над «Металістом 1925», продовжує активно працювати на трансферному ринку.

Слідом за двома бразильцями, захисником Педріньйо та півзахисником Невертоном, контракт із «гірниками» підписав 20-річний ізраїльтянин Став Лемкін. За інформацією авторитетного сайту Transfermarkt, донецький клуб заплатив за футболіста 1,2 млн. євро і, за умовами угоди, Став буде гравцем «Шахтаря» до літа 2028 року.

Зазначимо, що Лемкін, який виступає на позиції центрального захисника, є вихованцем «Хапоеля» з Тель-Авіва, в основній команді якого дебютував у квітні минулого року. Загалом провів на дорослому рівні у всіх турнірах за рідний клуб 31 матч, м'ячів не забивав.

Починаючи з 2018 року захисник зі зростом 190 см виступав за юніорські та молодіжні збірні Ізраїлю. У 2022-му у складі команди U19 став віцечемпіоном Європи (Ізраїль програв у фіналі Англії — 1:3 у додатковий час), а в 2023-му завоював «бронзу» молодіжного чемпіонату світу (у матчі за третє місце ізраїльтяни обіграли Південну Корею — 3:1). Також на нещодавньому молодіжному Євро-2023 став у складі своєї збірної, як і українська команда, бронзовим призером, поступившись у півфіналі Англії (0:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зазнав розгромної поразки від іменитого «Аякса».

133

Читайте нас у Facebook та Instagram