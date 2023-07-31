М'ясистий бік та ароматні трави: як приготувати свинину в рукаві (відео)

Зі свинини можна приготувати масу страв, наприклад, полядницю, популярну на Західній Україні.

А ще м'ясо можна запекти в рукаві, додавши ароматні трави та часник. Такий рецепт пропонують автори «Кулінарної книги».

Інгредієнти: Бок (підчеревина) — 1 кг;

Суміш італійських трав — 2 ч. л.;

Сіль — 2 ч. л.;

Часник — 5−7 зубчиків;

Гірчиця — 2 ч. л. Приготування: Вибираємо на базарі м'ясистий бочок, робимо на м'ясі глибокі надрізи.

Всі інші інгредієнти змішуємо до однорідності та натираємо ними весь шматок, а також поміщаємо у надрізи.

М'ясо кладемо в рукав для запікання та випікаємо протягом 1,5 години у розігрітій до 190 градусах духовці.

Вимикаємо, даємо охолонути прямо в духовці, а потім на кілька годин перекладаємо в холодильник.

Нарізаємо на шматки, кладемо на чорний хліб та приправляємо гірчицею.

Рецепт свинячих реберець у глазурі з додаванням соєвого соусу, гірчиці та меду, читайте на нашому сайті.

Фото з мережі

44

Читайте нас у Facebook та Instagram