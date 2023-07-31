М'ясистий бік та ароматні трави: як приготувати свинину в рукаві (відео)
Зі свинини можна приготувати масу страв, наприклад, полядницю, популярну на Західній Україні.
А ще м'ясо можна запекти в рукаві, додавши ароматні трави та часник. Такий рецепт пропонують автори «Кулінарної книги».
Інгредієнти:
- Бок (підчеревина) — 1 кг;
- Суміш італійських трав — 2 ч. л.;
- Сіль — 2 ч. л.;
- Часник — 5−7 зубчиків;
- Гірчиця — 2 ч. л.
Приготування:
- Вибираємо на базарі м'ясистий бочок, робимо на м'ясі глибокі надрізи.
- Всі інші інгредієнти змішуємо до однорідності та натираємо ними весь шматок, а також поміщаємо у надрізи.
- М'ясо кладемо в рукав для запікання та випікаємо протягом 1,5 години у розігрітій до 190 градусах духовці.
- Вимикаємо, даємо охолонути прямо в духовці, а потім на кілька годин перекладаємо в холодильник.
- Нарізаємо на шматки, кладемо на чорний хліб та приправляємо гірчицею.
Рецепт свинячих реберець у глазурі з додаванням соєвого соусу, гірчиці та меду, читайте на нашому сайті.
Фото з мережі44