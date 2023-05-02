Смачна українська полядвиця: як приготувати вдома (відео)

Українська кухня відома не тільки борщем та варениками, а й м'ясними стравами, одна з яких полядвиця.

Полядвицю готують на Західній Україні. Це також страва польської та білоруської кухні.

Назва походить від польського polędwica, білоруського паляндвіца (частина філе тварини). У сучасній мові полядвиця — це в'ялене філе вирізка або філе ковбаса.

Філе відокремлюється від чверті туші, починаючи від стегнової кістки і далі вперед таким чином, щоб не пошкодити м'язи шинки.

Раніше традиційні копчені полядвиці відразу після осіннього забою витримували кілька днів у крові, відбивали для м'якості й до весни пров'ялювали в осмалених ящиках у холодному приміщенні, посипавши сіллю, селітрою і сумішшю спецій. У березні діставали з ящиків й коптили у волових кишках.

В сучасних Польщі та Білорусі переважає філе зі свинини, яку солять, натирають часником, перцем та іншими запашними приправами. Для зав'ялювання заштовхують в гладку кишку або щільно обтискають та обв'язують полотном й вішають у сухому місці. Іноді перед зав'ялюванням тримають в розсолі.

Як готувати полядвицю показано у відео.

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