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Яблучно-м'ятний смузі: свіжий, як ранкова роса

22:32 6 серпня 2023
Яблучно-м&#39;ятний смузі

Літні яблука соковиті та смачні. Крім того, вони дуже корисні. Яблука можна використовувати для приготування салатів, компотів, соусів. А який смачний виходить яблучно-м'ятний смузі з додаванням імбиру! Він свіжий, як ранкова роса. Не пробували? Тоді поспішайте це зробити прямо зараз. Перед приготуванням яблука та воду слід охолодити.

Рецептом корисного напою, що освіжає в літню спеку, поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Смузі — напій, який готується легко та швидко, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт вартий того, щоб його взяти на замітку. За бажання можна доповнити напій бананом або ківі. Теж вийде смачно. Почастуйте яблучним смузі з додаванням імбиру, м'яти та лимонного соку рідних та близьких, вони будуть вам дуже вдячні.

Яблучно-м'ятний смузі

  • 1 яблуко
  • Шматок імбиру
  • Селера (за смаком)
  • Листя м'яти (за смаком)
  • Вода 100 г
  • Лимонний сік (за смаком)
  • За бажанням — мед

Усі інгредієнти подрібнити у блендері, додавши воду.

Подавати у склянці, келиху чи прозорій чашці, прикрасивши листочком свіжої м'яти.

Насолоджуйтесь!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ожинового варення з кавою від кулінарки Олени Рубльової.

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Фото з альбому Елли Іванової

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