Яблучно-м'ятний смузі: свіжий, як ранкова роса

Літні яблука соковиті та смачні. Крім того, вони дуже корисні. Яблука можна використовувати для приготування салатів, компотів, соусів. А який смачний виходить яблучно-м'ятний смузі з додаванням імбиру! Він свіжий, як ранкова роса. Не пробували? Тоді поспішайте це зробити прямо зараз. Перед приготуванням яблука та воду слід охолодити.

Рецептом корисного напою, що освіжає в літню спеку, поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Смузі — напій, який готується легко та швидко, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт вартий того, щоб його взяти на замітку. За бажання можна доповнити напій бананом або ківі. Теж вийде смачно. Почастуйте яблучним смузі з додаванням імбиру, м'яти та лимонного соку рідних та близьких, вони будуть вам дуже вдячні.

Яблучно-м'ятний смузі 1 яблуко

Шматок імбиру

Селера (за смаком)

Листя м'яти (за смаком)

Вода 100 г

Лимонний сік (за смаком)

За бажанням — мед Усі інгредієнти подрібнити у блендері, додавши воду. Подавати у склянці, келиху чи прозорій чашці, прикрасивши листочком свіжої м'яти. Насолоджуйтесь!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ожинового варення з кавою від кулінарки Олени Рубльової.

Фото з альбому Елли Іванової

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