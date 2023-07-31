Яблучно-м'ятний смузі: свіжий, як ранкова роса
Літні яблука соковиті та смачні. Крім того, вони дуже корисні. Яблука можна використовувати для приготування салатів, компотів, соусів. А який смачний виходить яблучно-м'ятний смузі з додаванням імбиру! Він свіжий, як ранкова роса. Не пробували? Тоді поспішайте це зробити прямо зараз. Перед приготуванням яблука та воду слід охолодити.
Рецептом корисного напою, що освіжає в літню спеку, поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Смузі — напій, який готується легко та швидко, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт вартий того, щоб його взяти на замітку. За бажання можна доповнити напій бананом або ківі. Теж вийде смачно. Почастуйте яблучним смузі з додаванням імбиру, м'яти та лимонного соку рідних та близьких, вони будуть вам дуже вдячні.
Яблучно-м'ятний смузі
- 1 яблуко
- Шматок імбиру
- Селера (за смаком)
- Листя м'яти (за смаком)
- Вода 100 г
- Лимонний сік (за смаком)
- За бажанням — мед
Усі інгредієнти подрібнити у блендері, додавши воду.
Подавати у склянці, келиху чи прозорій чашці, прикрасивши листочком свіжої м'яти.
Насолоджуйтесь!
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Фото з альбому Елли Іванової6