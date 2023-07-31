Кабмін вдвічі знизить базову ціну на газ «Нафтогазу»: що це означає

Кабінет міністрів України продовжить дію спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо ціни газу для підприємств теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр, міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.



За його словами, вчора на Конгресі місцевої та регіональної влади обговорювалася підготовка до опалювального сезону. Одним з пріоритетів у цьому плані залишається боротьба із заборгованістю теплокомуненерго за газ, яка становить майже 100 млрд гривень.

Річ у тому, що тарифи на тепло, зафіксовані мораторієм ще як мінімум на рік, не враховують ціни на газ. У зв'язку з цим держава має намір компенсувати різницю у тарифах на 36 млрд гривень. Відповідний законопроєкт уже підготовлено, а Мінфін та «Нафтогаз» разом з МВФ шукають джерела, щоб профінансувати таку компенсацію.

Одночасно готується і системне рішення — продовження дії режиму спеціальних зобов'язань (ПСО) до 15 квітня 2024 року.

«Що це означає? Збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Для інших споживачів пропонується знизити базову ціну більш ніж у 2 рази — з більш ніж 38 тисяч гривень за кубометр до 16,4 тисяч гривень», — зазначив Кубраков.

Крім того, пропонується скасувати договірне списання з рахунків теплокомуненерго за несвоєчасні розрахунки за газ. А також зарезервувати 35% коштів на рахунках підприємств виключно для їхніх потреб. На оплату рахунків за спожитий газ може йти решта коштів.

Раніше повідомлялося, що для виробників тепла та постачальників гарячої води для населення залишиться тариф 7 420 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів газу. Водночас тариф для виробництва тепла та постачання гарячої води для бюджетних установ залишиться на рівні 16 390 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів газу. Для інших споживачів діяла ставка 38 320 гривень за тисячу кубометрів, але тепер і її скоротять вдвічі.

Вартість газу для побутових споживачів коливається у діапазоні від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

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